Сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых в серии мошеничеств

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Сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых в серии мошенничеств в отношении пенсионеров, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

21 января поступило сообщение от 85-летней пенсионерки, проживающей на Кутузовском проспекте.

По словам потерпевшей, ей позвонил неизвестный и, представившись врачом, сообщил о том, что ее сын госпитализирован, и для оплаты оказания ему "неотложной медицинской помощи" срочно требуется крупная сумма денег.

Пожилая женщина поверила аферисту и передала 550 тысяч рублей. Однако когда вечером сын вернулся домой, заявительница поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Спустя несколько дней сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого на Петровской улице. Им оказался безработный 20-летний житель Ростовской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

22 января к сотрудникам полиции обратилась 73-летняя жительница одного из домов по 2-ой Бородинской улице.

Пенсионерка рассказала, что ей позвонил неизвестный и сообщил о том, что ее дочь якобы госпитализирована и для ее лечения требуется 700 тысяч рублей.

Доверчивая пенсионерка поверила аферисту и передала требуемую сумму денег. Однако, вскоре, связавшись с дочерью, и убедившись, что с ней все в порядке, пожилая женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

В ходе проведения оперативно-следственных действий был задержан безработный 21-летний житель Ростовской области за совершение аналогичного преступления в отношении 87-летней пенсионерки.

В настоящее время в отношении обоих задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.