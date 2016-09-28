Прожиточный минимум столичным пенсионерам увеличили до 11,5 тысячи рублей

Фото: ТАСС/Михаил Соколов

Мосгордума приняла закон об увеличении прожиточного минимума столичным пенсионерам до 11561 рублей, передает Агентство "Москва".

Уточняется, что данный законопроект распространяется на пенсионеров, прибывших из других регионов страны и проживающих в Москве менее 10 лет, а также временно зарегистрированных в столице.

Первый заместитель руководителя департамента соцзащиты населения Москвы Ольга Грачева отметила, что сейчас получателями доплаты в столице являются 32345 человек, 25411 из которых живут в столице менее 10 лет. При этом количество пенсионеров – жителей других регионов, временно зарегистрированных в Москве, в последние два года значительно выросло. По прогнозам к концу 2017 года их станет более 52 тысяч человек.

Учитывая, что средний размер прожиточного минимума в стране составляет 4975 рублей, то на доплаты столичным пенсионерам власти потратят 3,1 миллиарда рублей.