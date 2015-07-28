В Москве может появиться портал услуг некоммерческих организаций

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

В Москве может появиться единый портал для всех некоммерческих организаций (НКО), которые работают в социальной сфере. Об этом m24.ru рассказала начальник отдела комитета общественных связей Москвы Ольга Илюхина. Предполагается, что ссылка на сайт будет размещена на столичном портале госуслуг, и пользователи смогут записать на получение услуг в некоммерческих организациях. Кроме того, новый ресурс будет содержать данные обо всех НКО, которые занимаются благотворительностью, реабилитацией и помощью различным группам населения.

Новый сайт будет содержать описание всех услуг, которые предоставляют НКО, а также контакты организаций. Сейчас эта информация очень разрозненная, найти ее самостоятельно бывает сложно, рассказала начальник отдела по взаимодействию с институтами гражданского общества комитета общественных связей Москвы Ольга Илюхина.

"Собрать всю информацию по услугам НКО на одном ресурсе и дать на него ссылку на портале госуслуг – хорошая идея. Жители часто пишут нам, что нет единого ресурса, где можно было бы посмотреть, что делают некоммерческие организации и чем они могут быть полезны. Таким образом, граждан можно будет за получением той или иной услуги отослать, в том числе и к негосударственному сектору", - пояснила она.

Ольга Илюхина отметила также, что инициатива получила предварительное одобрение со стороны руководства Комитета общественных связей. Но чтобы ее реализовать, необходимо составить проект и просчитать схему, по которой будет работать портал. По словам чиновницы, если инициативная группа руководителей НКО все сделает своевременно, ресурс может заработать уже в начале следующего года.

"Планируется, что в сентябре стартует конкурс социально-значимых программ и проектов. Если этот проект подадут на конкурс, он может получить широкую поддержку. Идея очень востребована, как самими НКО, так и потребителям услуг", - рассказала Ольга Илюхина.

Какие именно услуги НКО будут доступны в электронном виде, пока окончательно неясно. Возможно, пользователи смогут записаться на курсы различной реабилитации, получение медицинской, психологической помощи и так далее.

Сегодня в Москве активную социальную деятельность ведут около семи тысяч некоммерческих организаций. В основном, они занимаются благотворительностью, помощью наркозависимым гражданам, реабилитацией и социализацией инвалидов. Около двух десятков НКО прошли процедуру регистрации в комитете социальной защиты населения. Теперь они официально считаются поставщиками социальных услуг – информация о них есть на сайте госуслуг.



Эксперты считают, что единый портал для НКО облегчит жителям столицы поиск необходимой услуги. Кроме того, плотное взаимодействие государства и частного сектора важно для повышения эффективности работы в сфере социальной защиты населения, отмечает руководитель общественной организации "Справедливая помощь" Елизавета Глинка ("доктор Лиза").

"Идея воссоединения государственных услуг и некоммерческих организаций очень правильная. То, что по каким-то причинам не может сделать государство - могут сделать некоммерческие организации", - подчеркнула она.

По словам Глинки, человек, оказавшийся в трудной жизненной ситуации, сможет задать свой вопрос представителям НКО и получить подробную инструкцию по тому, что делать и куда обращаться. Возможна организация онлайн-консультирования по правовым вопросам.

Такие возможности могут быть очень популярными, считает заместитель председателя Всероссийского общества инвалидов Олег Рысев. "Это станет большим шагом для того, чтобы профильная информация быстро находила своего клиента. К тому же, это очень важно для маломобильных граждан. Ведь им несравнимо проще нажать несколько кнопок на клавиатуре, чем добираться куда-то по нашему мегаполису. Затраты физических и моральных сил просто несоизмеримы", - подчеркнул эксперт.

Напомним, на столичном портале госуслуг доступно 285 услуг. Москвичи могут записаться на прием к врачу, проверить и оплатить штрафы ГИБДД, заполнить квитанции за услуги ЖКХ, записать ребенка в детский сад и так далее.