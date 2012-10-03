Стратегия развития пенсионной системы опубликована для обсуждения

Фото: ИТАР-ТАСС

Стратегия долгосрочного развития пенсионной системы опубликована на сайте Министерства труда. Здесь можно познакомиться с текстом документа, его презентацией, и оставить свой комментарий.

Проект определяет направления и задачи по обеспечению развития пенсионной системы адекватной экономическому развитию страны и отвечающей международным стандартам.

Целями развития системы являются гарантии приемлемого уровня пенсионного обеспечения и долгосрочная финансовая устойчивость пенсионной системы.

Напомним, Стратегию развития пенсионной системы разработал кабинет министров, документ был представлен президенту Владимиру Путину.

По итогам реформы пенсия в России должна будет составлять 40 процентов от заработка, а дефицит Пенсионного фонда сократится с двух процентов до 0,8 процентов ВВП.