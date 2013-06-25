Расчет на будущее: как работает новый пенсионный калькулятор

Как рассчитать свою пенсию

Во вторник, 25 июня, Министерство труда и соцразвития России представило на своем официальном сайте пенсионный калькулятор. Это программа, которая позволяет предварительно рассчитать размер своей будущей пенсии. M24.ru рассказывает о работе калькулятора и особенностях расчета пенсий по новой формуле.

Калькулятор, появление которого анонсировалось в марте текущего года, предназначен для расчета условного размера пенсии в ценах 2013 года по действующей и новой пенсионным формулам.

Разрабатываемая правительством России новая пенсионная формула, которая начнет действовать с 1 января 2015 года, предполагает переход от расчетов в рублях к использованию баллов и коэффициентов. Зная количество накопленных баллов и цену балла на сегодняшний момент, любой гражданин сможет рассчитать размер своей будущей пенсии в каждый конкретный год.

Сегодня размер трудовой пенсии в основном зависит от объема страховых взносов, которые работодатели уплачивают за работника в государственную пенсионную систему – систему обязательного пенсионного страхования По действующей сегодня пенсионной формуле трудовой стаж практически не имеет никакого влияния на размер пенсии.

По разрабатываемой формуле размер пенсии будет напрямую зависеть от продолжительности общего страхового (трудового и нетрудового) стажа и размера заработной платы за каждый год, с которой работодатели уплачивали страховые взносы в систему ОПС.

Как отмечается на сайте Минтруда, расчет условного размера пенсии с применением калькулятора поможет смоделировать жизненный и трудовой путь, определить оптимальную продолжительность трудового стажа, понять, как влияет на размер пенсии срочная служба в армии, отпуск по уходу за ребенком. Кроме того, пользователь калькулятора сможет увидеть, как существенно увеличивается размер пенсии при общем стаже более 30-35 лет и при более позднем выходе на пенсию.

Как увеличить будущую пенсию

Как пояснял председатель комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский, новая пенсионная формула будет стимулировать россиян к выходу на пенсию в более позднем возрасте. Так, мужчина, который уйдет на заслуженный отдых в 65 лет вместо 60, сможет увеличить выплату на 85 процентов.

По словам Рязанского, пенсия будет, предположительно, состоять из трех частей – базовой, страховой и накопительной. Базовый элемент зависит от выплат из федерального бюджета и темпов инфляции. Страховой компонент формируется из совокупности трудового стажа, возраста выхода на пенсию и уровня зарплат.

Накопительный компонент пенсии россиян зависит в первую очередь от выбора управляющей компании или негосударственного пенсионного фонда, который будет осуществлять передачу дополнительных накоплений.

Также россияне могут передавать свою пенсию по наследству. Накопительная часть может быть передана любому человеку. Будущий пенсионер вправе заранее выбрать наследника. Для этого нужно прийти в Пенсионный Фонд и написать заявление.

Для того чтобы рассчитать размер будущей пенсии с помощью калькулятора, нужно будет ответить на 8 вопросов. К каждому вопросу приведены комментарии о влиянии того или иного параметра на размер будущей трудовой пенсии. Для простоты восприятия все расчеты производятся в ценах 2013 года. Это означает, что вам "назначили" трудовую пенсию в 2013 году в размере, соответствующем указанному вами трудовому стажу, в течение которого вы получали официальную заработную плату, с которой работодатели уплачивали страховые взносы в систему ОПС.

Отвечая на вопросы калькулятора, нужно указать свой пол и год рождения, уточнить, сколько лет вы проходили или собираетесь проходить службу в армии, какое количество детей вы планируете, а также указать, сколько лет вы намерены находиться в отпуске по уходу за ними. Кроме этого, нужно указать, сколько лет вы планируете работать от начала трудовой деятельности до выхода на пенсию и сколько лет после достижения пенсионного возраста вы готовы работать без обращения за назначением трудовой пенсии. Также нужно указать тариф, по которому формируются ваши пенсионные накопления и назвать свою официальную зарплату.

Например, для мужчины 1983 года рождения, который отслужил 2 года в армии, имеет одного ребенка, но не находился в отпуске по уходу за ним, имеющего 40 лет общего трудового стажа, при этом получающего среднюю по Москве зарплату порядка 55 тысяч рублей и передающего 6 процентов своих накопительных взносов в пенсионную систему, размер трудовой пенсии составит 26 тысяч 439 рублей. Женщина того же возраста с тем же доходом, которая 3 года находилась в отпуске по уходу за ребенком, и с планируемым трудовым стажем 35 лет может рассчитывать на пенсию в 23 тысячи 845 рублей. При этом если она собирается работать еще пять лет после достижения пенсионного возраста, то размер ее пенсии увеличится до 36 тысяч 547 рублей.

Отмечается, что калькулятор не предназначен для расчета размера пенсий нынешних пенсионеров, граждан, которым до выхода на пенсию осталось менее трех лет, инвалидов, нетрудоспособных граждан и граждан, потерявших кормильца, военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, индивидуальных предпринимателей, работников вредных и опасных производств, имеющих право на досрочный выход на пенсию.

Григорий Медведев