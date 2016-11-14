Москвичам приглянулся новый сервис по оформлению пенсий

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Возможность оформить пенсии во всех столичных центрах госуслуг оценили на "отлично" 86 процентов участников опроса в проекте "Активный гражданин", сообщает пресс-служба госуслуг.

Москвичи, принявшие участие в голосовании, суммарно поставили новому сервису 4,8 балла.

С 1 октября оформить пенсию можно во всех центрах госуслуг Москвы в любой день недели с 8:00 до 20:00. Пилотный проект стартовал в конце марта 2016 года в двух центрах, число его участников росло, и с октября сервис появился во всех 127 центрах.

За это время специалисты "Моих документов" помогли оформить пенсии уже более 10 тысячам человек.

Сотрудники центров госуслуг принимают заявления:

об установлении страховых пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению;

об установлении и выплате дополнительного социального обеспечения членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям работников организаций угольной промышленности.

Кроме оформления пенсий, в столичных центрах "Мои документы" можно зарегистрировать рождение, смерть, установить отцовство, оформить "одним пакетом" документы на новорожденного, при смене фамилии и при вступлении в права наследства, а в центрах госуслуг ЗАО – еще и для многодетных семей.