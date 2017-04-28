Парламент Черногории проголосовал за вступление в НАТО

Фото: ТАСС/Zuma/Nicolas Maeterlinck

Депутаты парламента Черногории проголосовали за вступление страны в Североатлантический альянс, сообщает ТАСС.

За принятие соответствующего законопроекта проголосовали 46 депутатов из 81. Оппозиция, выступавшая против присоединения к военному блоку, в момент голосования проводила акцию протеста у стен здания.

Черногория получила приглашение на вступление в состав НАТО в 2015 году. В марте 2017 года соответствующий протокол на рассмотрение в Конгресс внес госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Сенат одобрил его почти единогласно.

Пока протокол не подпишут все 28 стран-участниц НАТО, Черногория будет находиться в альянсе в статусе наблюдателя. Планируется, что к концу года Черногория вступит в объединение.

11 апреля президент США Дональд Трамп подписал протокол о вступлении Черногории в состав НАТО.