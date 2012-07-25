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25 июля 2012, 14:11

За строительством "народных гаражей" проследят веб-камеры

парковки интернет видеонаблюдение строительство народные гаражи

ИТАР-ТАСС

Жители столицы смогут наблюдать за ходом строительства объектов по программе "Народный гараж" с помощью веб-камер. Первые уже установлены в Северо-Восточном округе Москвы. Как уточняет информационная служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы, работы организованы ГУП города Москвы "Дирекция гаражного строительства".

Как сообщили в дирекции, веб-камерами уже оснащены два строящихся объекта по адресам: улица Пестеля, владение 6 и улица Корнейчука, владение 42.

Нововведение поможет соинвесторам - будущим владельцам гаражей - в полном объеме наблюдать за тем, на какой стадии находится строительство, и реагировать на любые задержки в работе. Начиная с августа 2012 года это можно будет делать в режиме он-лайн. Трансляция с веб-камер будет организована на официальном сайте дирекции.

Кроме того, установка видеокамер поможет и самой дирекции: ей будет легче осуществлять своевременный контроль и оперативно реагировать на действия подрядных организаций при строительстве гаражей. "Это существенным образом повлияет на стабилизацию сроков ввода в эксплуатацию объектов и выполнения обязательств перед дольщиками по заключенным договорам", - отметил генеральный директор ГУП "Дирекция гаражного строительства" Игорь Кузнецов.

Ответственными за установку и работу камер являются подрядные организации, которые непосредственно занимаются строительством. Видеоконтроль будет вестись с начала и до конца строительства гаражей.

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