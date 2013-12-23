В Москве законодательно запретят выезд из дворов на скоростные трассы

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Автомобильные дороги в Москве будут проектировать "изолированно" от застроенных территорий. Об этом говорится в концепции законопроекта "О нормах и правилах градостроительного проектирования", рассказал M24.ru один из разработчиков документа ответственный исполнитель Гильдии архитекторов и проектировщиков по разделу транспортной инфраструктуры Михаил Петрович. Законопроект также запрещает съезды из кварталов прямо на скоростные трассы. При этом гаражи москвичей, согласно документу, должны размещаться не дальше, чем в 1,2 км от жилых домов в центре города и в 500 метрах на окраинах, гостевые паркинги по всему городу должны располагаться не дальше, чем в 200 метрах от дома. Норма обеспеченности машино-местами должна, таким образом, составить 320 мест на 1 тысячу жителей. Напомним, в Московской области эта норма будет чуть выше - 420 парковочных мест на 1 тысячу человек.

По словам Петровича, законопроект не предполагает полного закрытия дворов от машин. "Магистраль должна находиться не вплотную, а на некотором удалении от кварталов жилой застройки. Расстояние зависит от интенсивности движения, минимум – 25 метров. Между дорогой и кварталами должны проходить улицы, через которые осуществляется въезд во дворы и придомовые участки. Скорость на проезжей части улицы гораздо ниже", - пояснил Петрович. Речь идет в первую очередь об улицах городского значения I класса. По словам экспертов, в "старой" Москве автомагистрали не всегда отделены от жилой застройки. Так, прямой выезд с территории микрорайона есть на участках Кутузовского проспекта и Можайского шоссе.

По словам архитектора, градостроительная норма будет касаться в первую очередь Новой Москвы. "Застройка и дорожная сеть в "старой" Москве уже сложилась, а на недавно присоединенных территориях можно реализовать эту идею", - сказал Петрович. Дороги городского значения 1 класса – это основные транспортные оси мегаполиса с участками бессветофорного движения. Они выходят на внешние автодороги, к аэропортам и другим поселениям. В Новой Москве такими дорогами должны стать проектируемые трассы Внуково-Остафьево и Солнцево-Бутово-Видное, а также Калужское шоссе.

Если законопроект примут, то норма будет распространяться в первую очередь на новые кварталы. При проектировании общегородских магистралей на уже застроенных территориях между дорогами и домами можно сделать пешеходное пространство, а автомобильные связки проложить под землей, отметил Петрович. Между улицами и домами также должны располагаться зеленые насаждения.

Напомним, Москва также планирует строить кварталы, полностью закрытые от автомобилей, в том числе, в Рублево-Архангельском, на территории "ЗиЛа", у метро "Тушино" и в поселке Коммунарка. Первым таким проектом станет квартал на Базовской улице в Северном округе. А первым двором – дом на Пресненском валу на месте завода "Красная Пресня".

Экс-глава НИиПИ Генплана, руководитель "Моспроекта-5" Сергей Ткаченко отметил, что в советское время все основные магистрали всегда прокладывались вместе с дублерами - например, на Ленинском проспекте. Однако в 1990-е этого правила стали избегать. Пример - участки Кутузовского проспекта и Можайского шоссе. Эксперт поддержал возвращение обязательного строительства, в первую очередь, дублеров и закрепление правила в законе. "Общегородские магистрали предназначены для непрерывного скоростного движения на большие расстояния. Сопутствующие улицы должны быть внутриквартальными, чтобы люди могли спокойно выехать из двора, доехать до магазина, вернуться домой и заехать во двор. Крупные магистрали в час пик забиты, и встроиться в них невозможно", - пояснил Ткаченко.

В законопроекте также прописана норма о том, что магистрали городского значения I класса должны иметь разноуровневые пересечения с другими дорогами, трамвайными и железнодорожными линиями. По словам доцента кафедры мостов и транспортных тоннелей МАДИ Сергея Зеге, это должно решить проблему связности улиц в Москве. "В городе много крупных жлезнодорожных и автомагистралей, которые разделяют его. Пересечения должны быть организованы на нескольких уровнях: в виде тоннелей, эстакад и путепроводов", - пояснил Зеге. Сейчас нормативы строительства дорог касаются только их технических характеристик: ширины, длины, скорости. Вопрос связи с другими транспортными объектами не решен.

Кроме того, авторы законопроекта предлагают делать полосы озеленения в границах "красных линий" вдоль улиц. "Красные линии" - граница, отделяющая территорию общего пользования от остальных территорий. Это та полоса между улицей и домами, за которую не должна выступать никакая часть здания. В Москве по "красной линии" построены здания на Тверской улице. С учетом "красных линий" застроен весь Санкт-Петербург", - пояснил Михаил Петрович. Наконец, в проекте градостроительных норм прописано, что плотность улично-дорожной сети в пределах Третьего транспортного кольца должна составить 9,5 км на 1 кв. км, между ТТК и границами города до присоединения Новой Москвы — 8 км на 1 кв. км, в Новой Москве — 7 км на 1 кв. км. Сейчас средняя плотность УДС в Москве составляет 4,2 км на 1 кв. км.

Председатель комиссии Мосгордумы по перспективному развитию и градостроительству Михаил Москвин-Тарханов пояснил, что нынешний вариант законопроекта - не окончательный. Очередное обсуждение документа с авторами и экспертами намечено на февраль. К этому времени специалисты и муниципальные депутаты могут представить свои предложения о поправках в документ. Проект должен пройти несколько стадий экспертных обсуждений, прежде чем будет внесен на рассмотрение Мосгордумы.

София Сарджвеладзе, Марина Курганская