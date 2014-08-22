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22 августа 2014, 12:05

В приложении "Парковки Москвы" теперь можно купить абонемент

парковки связь мобильные приложения платные парковки

Фото: M24.ru

В мобильном приложении " Парковки Москвы" теперь можно купить месячные и резидентские абонементы, сообщает пресс-служба ГКУ "Администрация московского парковочного пространства".

Кроме того, в новой версии приложения можно получить историю оплат на почту. Добавим, что месячное разрешение на парковку в пределах ТТК стоит 8 тысяч рублей, на Садовом кольце и ТТК – 12 тысяч рублей, а на Бульварном, Садовом и ТТК – 16 тысяч.

Как отмечают в "АМПП", в приложении также теперь видны границы районов и зон платных парковок. В настоящий момент новая версия доступна только для Android, версия для iOS появится позже из-за затянувшегося обзора приложения в AppStore.

Добавим, приложение "Парковки Москвы" было создано одновременно с запуском первых зон платной парковки. С его помощью можно оплатить, продлить и завершить парковку, оплата списывается поминутно. Приложение доступно для пользователей Android, iOS и Windows Phone.

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В настоящее время более 50% всех оплат производится через "Парковки Москвы".

Кстати, помимо приложения, оплатить стоянку другими способами: для оплаты с помощью SMS надо отправить сообщение на короткий номер 7757 с текстом: номер парковки*номер автомобиля*количество часов. При этом можно использовать только кириллицу, латинский алфавит система не распознает.

Кроме того, можно воспользоваться паркоматами. Они принимают банковские и скретч-карты номиналом 500 и 1000 рублей, которые можно купить в салонах связи, киосках "Роспечати" и отделениях "Почты России". Также оплатить парковку можно наличными через терминал QIWI и с помощью электронного кошелька VisaQiwiWallet. Ожидается присоединение к системе и "Сбербанка".

Платные парковки

Парковка на некоторых улицах в центре столицы впервые стала платной 1 ноября 2012 года. С 1 июня 2013 платную зону расширили на все Бульварное кольцо, а в декабре распространили на районы Якиманка и Замоскворечье, а также на другие участки между Бульварным и Садовым кольцами. Со 2 июня 2014 года автовладельцам приходится платить и за парковку возле делового центра "Москва-Сити".

Стоимость парковки зависит от зоны: например, оставить машину на час в пределах Бульварного кольца можно за 80 рублей, а между Бульварным и Садовым кольцом – за 60 рублей. Тариф в новой платной зоне за Садовым кольцом составит 40 рублей в час или 8 тысяч рублей за месячный абонемент. Жители домов на территории платной парковочной зоны могут приобрести по льготной цене 3000 рублей годовой абонемент на круглосуточную парковку.

С 1 мая 2014 года парковку в центре города в качестве эксперимента временно сделали бесплатной по воскресеньям и праздничным дням. Столичные власти хотят оценить, как эта мера повлияет на дорожную ситуацию в округе. По словам заместителя мэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, эксперимент с бесплатной парковкой по воскресеньям могут продлить до конца августа.


Ранее M24.ru сообщало, что московские власти начали разработку единого транспортного портала с киоском мобильных приложений. На сайте, который должен открыться в декабре 2014 года, москвичи смогут проложить маршрут общественного транспорта и посчитать его стоимость, пополнить карту "Тройка", оплатить штраф, парковку, узнать об эвакуации машины, посмотреть список дорожных камер, планы строительства и перекрытий улиц или пожаловаться в департамент транспорта.

Сюжет: Платные парковки в Москве

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