Названы все даты, когда можно будет бесплатно парковаться в центре

В Москве определены дни бесплатной парковки в центре

Московский власти определили все дни 2015 года, когда парковка в центре города будет бесплатной. Об этом M24.ru сообщили в ГКУ "Администратор московского паковочного пространства" (АМПП).

Как сообщили в АМПП, всего в 2015 году будет 68 дней, когда водители смогут пользоваться парковкой в пределах Третьего кольца бесплатно: 50 дней в 2015 году приходится на воскресные дни, еще 18 дней свободной парковки добавляются из-за российских праздников.

Напомним, в предстоящие выходные дни московские водители смогут свободно ставить свои авто в платной зоне 22 и 23 февраля, при этом в субботу 21 февраля за парковку надо будет заплатить. Бесплатной стоянка также будет 8 и 9 марта. Эти числа выпадают на воскресенье и понедельник.

Фото: ГКУ "Администратор московского парковочного пространства"



Проект бесплатной парковки по праздникам и выходным московские власти запустили в мае 2014 года. В декабре было принято решение продлить его и на 2015 год. Ранее заммэра по транспорту Максим Ликсутов рассказывал M24.ru, что парковаться бесплатно по воскресеньям и праздникам смогут все - и водители, чьи авто зарегистрированы в столице, и приезжие из других регионов. Однако, по словам чиновника, льгота не доступна тем, у кого есть неоплаченные штрафы за парковку.

Отметим, в 2014 году зона платной парковки расширялась трижды. 1 июня были введены платные парковки в районе делового центра "Москва-Сити", 1 августа зона платной парковки была организована на 153 улицах в пределах Третьего транспортного кольца (ТТК), а 25 декабря вступило в силу расширение зоны платной парковки еще почти на 500 улиц до Третьего транспортного кольца (ТТК) и частично за ним.

В пределах Бульварного кольца цена парковки составляет 80 рублей в час, между Бульварным и Садовым кольцом – 60 рублей, в зоне от Садового кольца до ТТК и районах платной парковки, примыкающих к Третьему кольцу с внешней стороны - 40 рублей в час. Напомним, что жители "платных" районов могут получить резидентское разрешение на парковку за 3 тысячи рублей в год. Для гостей района есть возможность купить годовые и месячные абонементы. Месячный внутри Бульварного кольца стоит 16 тысяч рублей, внутри Садового - 12 тысяч, за Садовым - 8 тысяч.

Анатолий Федотов