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Город

18 декабря 2014, 20:41

Диалог с москвичами по эвакуации автомобилей является приоритетом - Ликсутов

парковки эвакуация Максим Ликсутов платная парковка власть

Фото: ТАСС/Константин Шкурин

Общественное обсуждение с горожанами всех инициатив является приоритетом для правительства Москвы. Об этом сообщил заммэра, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, передает Агентство "Москва".

В частности, заммэра отметил, что одна из приоритетных задач правительства Москвы - это открытый диалог с москвичами по теме эвакуации автомобилей. Столичные власти, по словам чиновника, и дальше планируют защищать права москвичей в этом вопросе.

"Наш приоритет - общественное обсуждение работы всех инициатив. Сейчас мы взаимодействуем со многими общественными организациями, планируем продолжать такой диалог и в дальнейшем", - добавил Ликсутов.

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Напомним, с 25 декабря заработает платная парковка в пределах ТТК.

Ранее Ликсутов подчеркивал, что улицы, где она появится, согласованы с местными жителями и муниципальными депутатами.

"Парковка платная придет только туда, где есть концентрация машин. Это торговые центры, бизнес-центры, какие-то объекты притяжения такие, как, например, станции метро, остановки общественного транспорта. Но в жилые районы, туда парковка не придет", - пояснил Ликсутов.

Сюжет: Эвакуация автомобилей в Москве

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