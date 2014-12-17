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17 декабря 2014, 14:35

Тарифы на эвакуацию автомобилей не увеличатся - АМПП

парковки транспорт эвакуация тарифы Александр Гривняк АМПП

Фото:m24.ru/Юлия Иванко

Тарифы на эвакуацию автомобилей за неправильную стоянку не изменятся, сообщил M24.ru глава ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) Александр Гривняк.

"Мы не будем ни увеличивать тарифы, ни делать скидки автовладельцам, так как это госуслуга с фиксированной ценой", - добавил глава АМПП.

На данный момент за перемещение легкового автомобиля на спецстоянку водитель должен заплатить от 3 до 27 тысяч рублей в зависимости от массы машины. Если авто простояло на стоянке более суток, то за каждый следующий день хранения придется отдать 1 тысячу рублей.

Гривняк добавил, что на сегодняшний день не идет разговор о введении прогрессивного тарифа на парковку в других районах Москвы, кроме делового центра "Москва-Сити", где первые 120 минут стоимость стоянки составляет 80 рублей в час, а начиная со 121-й минуты - 130 рублей.

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Напомним, 25 декабря расширяется зона платной парковки, туда войдет около 70 процентов улиц внутри Третьего транспортного кольца (ТТК), а также три десятка улиц - за ТТК. Тариф от внешней стороны Садового кольца до границ Москвы будет единым - 40 рублей в час.

Марина Курганская, Анатолий Федотов

Сюжет: Платные парковки в Москве

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