Нелегальные парковки ликвидируют в Москве



В столице ликвидируют нелегальные парковки, передает телеканал "Москва 24". Всего городе действуют более 70 оборудованных площадок на 6,5 тысяч машино-мест. Однако сбой техники на них приводит к ситуациям, когда одна стоянка забита под завязку, а на другой почти нет ни одного автомобиля.

Например, парковка около метро "Черкизовская" заполнена до предела, нет практически ни одного свободного места. Однако ни один из автомобилистов за стоянку не платил, потому что автоматы для сбора средств выключены, обесточены светофоры и подняты шлагбаумы.

В едином контактном центре уверены, что парковка работает в платном режиме. Однако не нашлось ни одного водителя, который о расценках хотя бы слышал. В Моспаркинге объяснили, что скоро на площадке появятся новое оборудование и фиксированный тариф, а пока ей можно пользоваться бесплатно.

"Если у автомобилиста возникают проблемы с оплатой или доступом к парковке, он может обратиться к контролеру на парковке или позвонить по телефону 3210 с мобильного", – прокомментировала специалист пресс-службы АМПП Анна Пивоварова.

По словам Моспаркинга, в столице сейчас идет модернизация парковочного пространства, исчезают нелегальные парковки. Однако многими парковками перестали пользоваться после того, как они стали платными.

Мнение, что цена за стоянку чересчур высока, возникло из-за неправильного понимания условий парковки, говорят в Моспаркинге. На каждом участке есть свой тариф.