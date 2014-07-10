Все ТПУ Подмосковья оборудуют перехватывающими парковками

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На всех транспортно-пересадочных узлах (ТПУ) в Подмосковье появятся перехватывающие парковки. Об этом в интервью МИА "Россия сегодня" рассказал заместитель председателя правительства Московской области по транспорту Петр Иванов.

По его словам, на данный момент рассматривается возможность строительства транспортной инфраструктуры на 29 ТПУ за счет частных инвесторов, еще по 8 объектам уже заказаны проекты планировок. "Еще по трем в ближайшее время должно выйти распоряжение Главархитектуры о подготовке проектов планировки территории", - добавил Иванов.

Напомним, что программа строительства ТПУ в области включает 120 объектов.

Накануне источник M24.ru в мэрии рассказал, что Москва расширит программу строительства транспортно-пересадочных узлов (ТПУ). Вместо 255 ТПУ у станций метро, МКЖД и железнодорожных станций, как планировалось ранее, хотят построить 273.

Развитие ТПУ до 2020 года

Дополнительные транспортно-пересадочные узлы, в том числе, капитальные, появятся у недавно запланированных станций подземки, таких, как "Коммунарка" и "Рублево-Архангельское". Кроме того, ТПУ хотят построить у будущих станций "ускоренного" трамвая - "Ивановское", "Северный", "Холмогорская".

На Ленинградском шоссе планируется построить ТПУ, объединяющий в себе перехватывающую парковку, станцию водного транспорта и вертодром. На капитальных ТПУ, помимо вертодромов, разрешат строить многоэтажные и подземные паркинги, автопарки , офисы, фитнес-центры, медицинские, реабилитационные и образовательные центры.