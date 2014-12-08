Столичные власти утвердили 25 улиц с платной парковкой за ТТК

Московские власти утвердили 25 улиц за Третьим транспортным кольцом, где парковка станет платной 25 декабря. Как рассказал M24.ru источник в мэрии, приказ о введении дополнительной платной зоны на днях подписал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Таким образом, с 25 декабря платными станут не 454, а 479 новых улиц. Напомним, ранее дептранс разработал проект постановления о едином тарифе за час стоянки от Садового кольца до границ Москвы - 40 рублей.
Платная зона за ТТК охватит улицы в восьми районах. Больше всего их будет в Донском районе (восемь), Марьиной Роще (шесть), а также в Беговом (пять). В список, в том числе, вошли участки Ленинградского проспекта, Варшавского шоссе, проспекта Мира, Бутырской улицы, а также Лужнецкая набережная (полный перечень см. в конце).
Напомним, департамент транспорта также разработал поправки в постановление правительства Москвы "Об организации платных парковок". Согласно проекту, предлагается утвердить единый тариф на стоянку в зоне от внешней стороны Садового кольца до границ Москвы - 40 рублей за час.
Отметим, что ранее Максим Ликсутов подписал приказ о введении платной парковки на 454 улицах от Садового до ТТК и частично за ним. Недавно заммэра говорил в интервью "Газете.ру", что "в рамках расширения зоны платной парковки с 25 декабря часть улиц попадают уже дальше зоны ТТК. "Платная парковка точно не придет в жилые массивы и во дворы – никогда", – подчеркнул он.
Дополнительная зона платной парковки за ТТК с 25 декабря 2014 года:
Хорошевский район:
- 1-й Хорошевский проезд
Беговой район:
- Беговой проезд
- 1-й Боткинский проезд
- 2-й Боткинский проезд от пересечения с ТТК до пересечения с 1-м Боткинским проездом
- Ленинградский проспект (нечетная сторона от пересечения с ТТК до пересечения с 1-м Боткинским проездом)
- Улица Поликарпова (от пересечения с Беговой улицей до пересечения с Беговым проездом)
Бутырский район:
- Бутырская улица (четная сторона от пересечения с ТТК до пересечения с Большой Новодмитровской улицей)
- Складочная улица (нечетная сторона от владения 3 до пересечения с улице Двинцев)
Савеловский район:
- Бутырская улица (нечетная сторона до пересечения с Большой Новодмитровской)
Марьина Роща:
- Улица Двинцев (от пересечения с Савеловским проездом до пересечения со Складочной улицей)
- Проспект Мира (нечетная сторона от пересечения с ТТК до пересечения с Водопроводным переулком)
- Рижская площадь (нечетная сторона)
- Савеловский проезд
- Складочная улица (четная сторона от владения 6 до пересечения с улицей Двинцев)
- Стрелецкая улица (от пересечения с Савеловским проездом до пересечения с улицей Двинцев)
Мещанский район:
- Астраханский переулок (от пересечения с Протопоповским переулком до пересечения с Большой Переяславской улицей)
- Водопроводный переулок
- Проспект Мира (четная сторона от пересечения с ТТК до пересечения с Водопроводным переулком)
- Рижская площадь (четная сторона)
Донской:
- Варшавское шоссе (от пересечения с Большой Тульской до пересечения с Новоданиловским проездом)
- Канатчиковский проезд
- Новоданиловский проезд
- Новоданиловская набережная (от пересечения с ТТК до пересечения с Новоданиловским проездом)
- Проектируемый проезд 4423
- 2-й Тульский переулок
- Большая Тульская улица (от пересечения с ТТК до пересечения с Варшавским шоссе)
- Малая Тульская улица (от пересечения с ТТК до пересечения с Загородным шоссе)
Хамовники:
- Лужнецкая набережная
- Новолужнецкий проезд