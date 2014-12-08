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Город

08 декабря 2014, 00:04

Столичные власти утвердили 25 улиц с платной парковкой за ТТК

парковки тарифы ТТК городские платные парковки

Платная парковка появится на 25 улицах за пределами ТТК

Московские власти утвердили 25 улиц за Третьим транспортным кольцом, где парковка станет платной 25 декабря. Как рассказал M24.ru источник в мэрии, приказ о введении дополнительной платной зоны на днях подписал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Таким образом, с 25 декабря платными станут не 454, а 479 новых улиц. Напомним, ранее дептранс разработал проект постановления о едином тарифе за час стоянки от Садового кольца до границ Москвы - 40 рублей.

Платная зона за ТТК охватит улицы в восьми районах. Больше всего их будет в Донском районе (восемь), Марьиной Роще (шесть), а также в Беговом (пять). В список, в том числе, вошли участки Ленинградского проспекта, Варшавского шоссе, проспекта Мира, Бутырской улицы, а также Лужнецкая набережная (полный перечень см. в конце).

Напомним, департамент транспорта также разработал поправки в постановление правительства Москвы "Об организации платных парковок". Согласно проекту, предлагается утвердить единый тариф на стоянку в зоне от внешней стороны Садового кольца до границ Москвы - 40 рублей за час.

Как изменится зона платной парковки

Отметим, что ранее Максим Ликсутов подписал приказ о введении платной парковки на 454 улицах от Садового до ТТК и частично за ним. Недавно заммэра говорил в интервью "Газете.ру", что "в рамках расширения зоны платной парковки с 25 декабря часть улиц попадают уже дальше зоны ТТК. "Платная парковка точно не придет в жилые массивы и во дворы – никогда", – подчеркнул он.

Дополнительная зона платной парковки за ТТК с 25 декабря 2014 года:

Хорошевский район:

  • 1-й Хорошевский проезд

Беговой район:
  • Беговой проезд
  • 1-й Боткинский проезд
  • 2-й Боткинский проезд от пересечения с ТТК до пересечения с 1-м Боткинским проездом
  • Ленинградский проспект (нечетная сторона от пересечения с ТТК до пересечения с 1-м Боткинским проездом)
  • Улица Поликарпова (от пересечения с Беговой улицей до пересечения с Беговым проездом)

Бутырский район:
  • Бутырская улица (четная сторона от пересечения с ТТК до пересечения с Большой Новодмитровской улицей)
  • Складочная улица (нечетная сторона от владения 3 до пересечения с улице Двинцев)

Савеловский район:
  • Бутырская улица (нечетная сторона до пересечения с Большой Новодмитровской)

Марьина Роща:
  • Улица Двинцев (от пересечения с Савеловским проездом до пересечения со Складочной улицей)
  • Проспект Мира (нечетная сторона от пересечения с ТТК до пересечения с Водопроводным переулком)
  • Рижская площадь (нечетная сторона)
  • Савеловский проезд
  • Складочная улица (четная сторона от владения 6 до пересечения с улицей Двинцев)
  • Стрелецкая улица (от пересечения с Савеловским проездом до пересечения с улицей Двинцев)

Мещанский район:
  • Астраханский переулок (от пересечения с Протопоповским переулком до пересечения с Большой Переяславской улицей)
  • Водопроводный переулок
  • Проспект Мира (четная сторона от пересечения с ТТК до пересечения с Водопроводным переулком)
  • Рижская площадь (четная сторона)

Донской:
  • Варшавское шоссе (от пересечения с Большой Тульской до пересечения с Новоданиловским проездом)
  • Канатчиковский проезд
  • Новоданиловский проезд
  • Новоданиловская набережная (от пересечения с ТТК до пересечения с Новоданиловским проездом)
  • Проектируемый проезд 4423
  • 2-й Тульский переулок
  • Большая Тульская улица (от пересечения с ТТК до пересечения с Варшавским шоссе)
  • Малая Тульская улица (от пересечения с ТТК до пересечения с Загородным шоссе)

Хамовники:
  • Лужнецкая набережная
  • Новолужнецкий проезд
Сюжеты: Платные парковки в Москве Проекты

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