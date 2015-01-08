Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

08 января 2015, 19:44

До 12 января все парковки в столице бесплатные

парковки транспорт Максим Ликсутов бесплатные парковки новогодние праздники

Городские стоянки в зимние каникулы работают бесплатно

В столичной зоне платной парковки можно оставлять автомобиль бесплатно до 12 января. Припарковать машину в этом году в центре города можно будет бесплатно в выходные, а также 9 марта, 2, 4 и 11 мая и 13 июня.

Проект бесплатной парковки по праздникам и выходным в платной зоне московские власти запустили в мае 2014 года. В декабре было принято решение продлить его и на 2015 год.

Ранее заммэра по транспорту Максим Ликсутов рассказал M24.ru, что парковаться бесплатно по воскресеньям и праздникам смогут все - и водители, чьи авто зарегистрированы в столице, и приезжие из других регионов.

Однако, по словам заммэра, могут измениться условия предоставления льготы.

Ссылки по теме

Напомним, в 2014 году зона платной парковки расширялась трижды. 1 июня были введены платные парковки в районе делового центра "Москва-Сити", 1 августа зона платной парковки была организована на 153 улицах в пределах Третьего транспортного кольца (ТТК) а 25 декабря вступило в силу расширение зоны платной парковки до Третьего транспортного кольца (ТТК).

Новая зона затронула 17 районов и 430 улиц столицы.

Зона платной парковки в Москве выйдет за пределы ТТК

Сюжеты: Платные парковки в Москве Тренды города: все, что волнует столицу

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать