На парковках хотят установить ограничительные валики и систему слива

Фото: ИТАР-ТАСС

Москомархитектура поддержала инициативу по установке на парковках ограничительных бетонных валиков, препятствующих заезду машин на газоны. Заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Костин рассказал M24.ru, что она может быть внесена в свод правил по проектированию городских улиц и дорог, который сейчас разрабатывают власти совместно с экспертами.

"Мы заинтересованы, чтобы человеку не мешали машины на тротуарах, и вопросы нормирования размеров парковочного места должны быть отрегулированы", - сказал Костин.

С инициативой установки таких ограничителей выступил один из разработчиков правил, первый проректор Московского автомобильно-дорожного института (МАДИ) Павел Поспелов. Он также предложил увеличить ширину машино-места для инвалидов на 1,5 метра и создать сливную систему, защищающую парковки от луж. Эти предложения, помимо московских властей, были также направлены Росавтодору, отвечающему за федеральные трассы.

"Ограничительные валики нужны, чтобы машины не заезжали на зеленые газоны. Это необходимо там, где нет бордюрного камня или бордюр не высокий", - рассказал M24.ru Павел Поспелов.

Фото предоставлено МАДИ

Размер такого ограничителя, по словам Поспелова, должен соответствовать ширине парковочного места. Так, по расчетам МАДИ, длина ограничительного валика может варьироваться от 200 до 240 см. Его высота может составить 8 см на парковке для легковых автомобилей и 13 см – на парковке для грузовиков.

Ограничительные валики, по словам Поспелова, лучше, чем антипарковочные столбики, потому что при наезде на них машину нельзя повредить. "Цены у них сравнимые, но точные расчеты мы пока не проводили", - сказал он.

Напомним, в прошлом году на центральных улицах столицы установили почти 100 тысяч антипарковочных столбиков. Они появились на 230 улицах. На установку столбиков потратили более 300 тысяч рублей.

Помимо этого, МАДИ предлагает увеличить ширину парковочных мест для инвалидов. "Сейчас все парковки примерно одного размера. Но места для инвалидов-колясочников должны быть организованы таким образом, чтобы они могли свободно выйти из машины и пересесть в коляску. Все размеры просчитывались – нужна дополнительная ширина в 1,5 метра", - пояснил Павел Поспелов.

Он также отметил, МАДИ недавно разработал для Росавтодора, управляющего федеральными трассами, методические рекомендации по проектированию парковок, куда были включены пункты про ограничительные валики и увеличение ширины машино-мест для инвалидов. "В документе также представлен проект отвода поверхностных вод с парковочных мест с помощью отверстия в бордюрном камне. Вода будет сразу уходить, и не нужно будет перепрыгивать через лужу, которая образовывается в случае дождя между бортом и автомобилем", - рассказал Поспелов. По его словам, такую систему можно организовать не только на парковках, но и в любых местах, где не хватает системы водоотведения.

Фото: предоставлено МАДИ



Председатель московского отделения Комитета по защите прав автомобилистов Алексей Дозоров полагает, что с функцией ограничителя на парковках лучше справится целиковый бордюр. "В отличие от европейских, наши дороги очень грязные – с обочин и газонов грунт и песок под воздействием колес машин и дождя оказывается на асфальте. Бордюрный камень этому препятствует. Если валики тоже будут этому препятствовать, тогда это хорошая идея", - сказал он.

Координатор движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов, тем временем, считает, что валики создадут более дружелюбную атмосферу в городе по отношению к водителям. "Наезд на столбик грозит ремонтом авто. На ряде частных подземных парковок уже есть такие ограничители", - пояснил эксперт.

Руководитель Федерации автовладельцев Сергей Канаев, в свою очередь, поддержал расширение машино-мест для инвалидов. "К нам не раз обращались люди с ограниченными возможностями, и мы тоже высказывали чиновникам предложения по увеличению ширины парковочного места. Поэтому предложение разумное", - сказал Канаев.

Напомним, московские власти в ноябре проведут аэрофотосъемку города, которая позволит подсчитать все машины, стоящие на улицах, в том числе, во дворах. Также для исследования могут быть использованы данные ГИБДД, департамента транспорта и сотовых операторов. В ГУП "Мосгоргеотрест" сказали, что фотосъемка будет проводиться по вечерам, когда большинство автомобилистов возвращается домой и ставит машины на привычные места.

Наталья Савельева