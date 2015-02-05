Эвакуаторы оснастят противоугонной системой

Фото:m24.ru/Юлия Иванко

170 эвакуаторов, принадлежащих городу, оснастят системами слежения GPS/ГЛОНАСС, что позволит в автоматическом режиме следить за местонахождением машин. Об этом M24.ru рассказали в ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП). Диспетчеры будут видеть каждый эвакуатор на карте. Кроме того, машины оснастят охранными комплексами - "тревожными кнопками", которые позволят передавать информацию об авариях и попытках угона эвакуатора.

По словам собеседника M24.ru, все данные через систему ГЛОНАСС/GPS будут попадать в единый диспетчерский центр. Сотрудники центра будут экстренно реагировать на аварии эвакуаторов, попытки угона и помогать их водителям при сложных дорожных ситуациях. Информация о передвижении эвакуаторов будет в режиме реального времени появляться на онлайн-карте, доступной диспетчерам. Операторы также в любой момент смогут подключиться к видеорегистратору на любой из машин. "Быстро связаться с водителем диспетчер сможет с помощью многоканального телефона", - добавили в АМПП.

Все действия водителя эвакуатора (поездки, остановки, холостой ход) будут собираться в электронный отчет, который также будет поступать в диспетчерский центр.

Сегодня в Москве работает 320 эвакуаторов, 155 из них правительство Москвы взяло в лизинг. В ноябре на столичные дороги вышло еще 15 более компактных погрузчиков для узких улиц. Таким образом, городу принадлежит 170 погрузчиков. Остальные эвакуаторы принадлежат коммерческим компаниям - подрядчикам, выигравшим тендер - ООО "Сервис-Интегратор" и ООО "МосГорЛогистик". Эти компании должны сами оснащать свои погрузчики системами мониторинга.

Анатолий Федотов