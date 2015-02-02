В зоне платной парковки в Марьиной роще запустят парконы

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

В зоне платной парковки в Марьиной роще начнут работать фото - и видеофиксаторы, сообщает пресс-служба префектуры района. Парконы на Савеловском проезде, улицах Стрелецкой и Двинцев и других планируется запустить к середине февраля.

Обследование всех улиц и проездов в зоне платных парковок уже завершена. Сейчас на основе полученных данных прокладываются и корректируются маршруты парконов.

Также в Марьиной роще появятся новые парковочные карманы на четырех улицах:



ул. Образцова, д. 38 корп.1 и д. 8А

5-й проезд Марьиной рощи д.91, корп. 3

2-й ул. Марьиной рощи напротив вл. 16

Шереметьевская ул. д. 28 и 35.

Помимо этого на пересечении Огородного проезда и 17-го проезда Марьиной рощи планируется расширить проезжую часть.

Ранее M24.ru сообщало, что контролеры общественного транспорта вслед за водителями "парконов" и автобусов начали передавать информацию о нарушителях правил парковки на дорогах инспекторам МАДИ. Особое внимание контролеры будут уделять участкам возле транспортно-пересадочных узлов.