В зоне платной парковки в Марьиной роще запустят парконы

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В зоне платной парковки в Марьиной роще начнут работать фото - и видеофиксаторы, сообщает пресс-служба префектуры района. Парконы на Савеловском проезде, улицах Стрелецкой и Двинцев и других планируется запустить к середине февраля.
Обследование всех улиц и проездов в зоне платных парковок уже завершена. Сейчас на основе полученных данных прокладываются и корректируются маршруты парконов.
Также в Марьиной роще появятся новые парковочные карманы на четырех улицах:
- ул. Образцова, д. 38 корп.1 и д. 8А
- 5-й проезд Марьиной рощи д.91, корп. 3
- 2-й ул. Марьиной рощи напротив вл. 16
- Шереметьевская ул. д. 28 и 35.
Помимо этого на пересечении Огородного проезда и 17-го проезда Марьиной рощи планируется расширить проезжую часть.
Ранее M24.ru сообщало, что контролеры общественного транспорта вслед за водителями "парконов" и автобусов начали передавать информацию о нарушителях правил парковки на дорогах инспекторам МАДИ. Особое внимание контролеры будут уделять участкам возле транспортно-пересадочных узлов.
Контроль за нарушителямиС января 2015 года все водители "парконов" начали вызывать эвакуаторы для машин с закрытыми номерами. В районы, где наблюдается много нарушений, погрузчики будут приезжать максимум через час-полтора. Также в январе начали эвакуировать машины по жалобам водителей "Мосгортранса". Пилотный проект стартовал в Восточном округе на маршруте автобуса № 34. Первые результаты показали, что число дорожных заторов уменьшилось, а скорость автобусов увеличилась.
Сейчас столичные улицы патрулируют 200 инспекторов МАДИ, однако организация намерена увеличить штат до 400 специалистов. По словам замруководителя инспекции Андрея Сидорова, ежедневно на улицах дежурит 34 экипажа, семь из них - в ночное время. Сотрудники МАДИ выявляют нарушителей парковки, бросающих машины под знаками 3.27 "Стоянка запрещена" и 3.28 "Остановка запрещена". За нарушение правил парковки столичным автомобилистам грозит штраф 3 тысячи рублей. Правила остановки и стоянки также контролируют 310 "парконов".
Весной 2015 года запустят приложение для москвичей, которые смогут жаловаться на неправильную и даже неоплаченную парковку, а также нарушения ПДД автомобилистами. Для того чтобы отправить жалобы, нужно будет пройти полную регистрацию на московском портале госуслуг.