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22 августа 2014, 16:16

В парке "Кузьминки" отметят начало нового учебного года

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Фото: m24.ru / Александр Авилов

31 августа в парке "Кузьминки" с размахом отметят начало нового учебного года. Дети смогут не только от души повеселиться перед 1 сентября, но также узнать много нового, сообщает пресс-служба департамента культуры Москвы.

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Девочки будут примерять настоящие балетные пачки - профессиональные балерины проведут для них в "Кузьминках" уроки хореографии. Кроме того, ребята попробуют себя в роли декораторов, актеров, режиссеров на интерактивных спектаклях. Гостей праздника также научат современным танцам и основам живописи.

На праздничном концерте детей ждут выступления жонглеров и фокусников, а также подарки.

Событие пройдет с 12.00 до 18.00.

Напомним, что в столице 1 сентября открывается 8 новых школ. Самое крупное заведение появится на Мичуринском проспекте: эта школа будет рассчитана на 900 мест. Все здания оборудованы лифтами, пандусами и тактильными указателями, так что в них вместе со всеми смогут учиться дети с ограниченными возможностями.

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