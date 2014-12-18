На Ходынке появится парк с центром современного искусства

Фото: archsovet.msk.ru

В Москве появится новый городской парк - он разместится на Ходынском поле. Проект планировки территории был одобрен в четверг, 18 декабря, на заседании градостроительно-земельной комиссии столичного правительства.

Зона отдыха займет 29 гектаров. Территория парка будет ограничена улицей Авиаконструктора Микояна и Ходынским бульваром.

Отметим, что парк разместится на свободном от застройки участке Ходынского поля (бывшего Центрального аэродрома имени Фрунзе). Что касается непосредственно бывшей взлетно-посадочной полосы, то на ней появятся Государственный центр современного искусства, средняя школа, храм имени преподобного Сергия Радонежского и другие объекты.

Добраться до Ходынского поля в перспективе горожане и гости столицы смогут на метро - неподалеку откроется станция "Ходынское поле" Третьего пересадочного контура.

Добавим, что решение об утверждении проекта планировки территории Ходынского поля столичное правительство приняло после доработки и проведения публичных слушаний.

В Москве объявили победителей двух архитектурных конкурсов

Напомним, что 4 сентября 2013 года в Москве был объявлен Международный открытый архитектурный конкурс на создание концепции парка "Ходынское поле". По задумке, парк должен быть камерным, рассчитанным на жителей близлежащих районов. В проект будет включен Ходынский бульвар, его сделают пешеходным. Зимой в парке собираются обустраивать катки и горки, кроме того, там создадут площадку для инсталляций произведений искусства.

Лучшие проекты парка выбрали в марте этого года. В апреле был объявлен победитель - компания LAND Milano Srl.

Ходынское поле и прилегающие к нему территории начали активно развиваться в 2004 году. Здесь появились ледовый дворец "Мегаспорт" и жилой комплекс "Гранд-Парк". В это же время родилось и множество идей, которые так и не были воплощены в жизнь. Некоторые из них начали возрождаться сегодня.

Как ранее сообщало M24.ru, Государственный центр современного искусства на Ходынском поле построят к 2018 году. Работы по созданию парка на Ходынском поле планируется завершить к 2016 году.