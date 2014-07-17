Московские парки начинают оснащать дефибрилляторами

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Московские парки озаботились оказанием медицинской помощи посетителям. Как сообщил M24.ru директор парка культуры и отдыха "Сокольники" Андрей Лапшин, на этой неделе в парк привезут первый дефибриллятор - аппарат электрического стимулирования работы сердца. Он будет находиться в информационном пункте на главном входе. 10 сотрудников парка научат обращаться с аппаратом, они получат сертификат Российского Красного Креста. В Лианозовском парке предлагают возобновить в зеленых зонах патрули медработников.

"За границей в общественных местах, аэропортах, в парках и на стадионах есть дефибрилляторы. Наш парк первый в Москве, где он тоже появится, аппарат нам подарит спонсор", - рассказал Андрей Лапшин.

Дефибриллятор будет находиться в информационном пункте на главном входе, где находится диспетчерская парка. "Создана группа из 10 человек, которые постоянно патрулируют территорию и отвечают за безопасность. У всех есть рации, в экстренном случае сотрудники быстро передадут информацию в диспетчерский пункт, и дежурный доставит дефибриллятор в нужную точку парка", - сказал Лапшин.

Уже 19 июля в распоряжение администрации парка поступит дефибриллятор HeartStart FRx стоимостью 80 тысяч рублей. "Сотрудники парка "Сокольники" пройдут полное обучение по оказанию первой помощи и получат сертификат Российского Красного Креста, - отметила медицинский директор Philips (спонсор проекта) Елена Дизендорф. - Дефибриллятор полностью автоматизированный, прибор самостоятельно определяет наличие или отсутствие сердечного ритма и производит разряд только в случае необходимости, что полностью исключает вероятность человеческой ошибки. Существует пример, когда шестилетний мальчик успешно применил дефибриллятор для спасения матери, что доказывает его простоту и надежность." Однако, по словам Дизендорф, сотрудники парка все равно должны будут вызвать "скорую" посетителю с сердечными проблемами.



Фото предоставлено компанией Philips



Заместитель директора Лианозовского парка Наталья Зотова отметила, что устанавливать дефибрилляторы в парках необходимо, и администрация обсуждает такую возможность, но при этом зеленую зону должны патрулировать медицинские сотрудники. "Лет 15 назад в наш парк по выходным и праздничным дням приезжали работники поликлиник. Было бы хорошо и сейчас прикрепить парки к поликлиникам, пригласить дежурных сотрудников, потому что пользоваться дефибриллятором самостоятельно рискованно", - сказала она.

Между тем директор парка культуры и отдыха им. Горького Ольга Захарова рассказала, что у парка есть договоренность с Первой Градской больницей, и в экстренных случаях в парк выезжает бригада скорой помощи. "У парка Горького нет необходимости в дефибрилляторах. Наша задача быстро отреагировать и посодействовать в доставке человека в медицинское учреждение. Ответственность за помощь и постановку диагноза должны нести медики", - сказала она.

По словам председателя независимого профсоюза работников скорой помощи Дмитрия Белякова, "говорящие" дефибрилляторы - с голосовыми "подсказками" на русском языке - есть и на станциях московской скорой помощи. "Дефибриллятор в парке должен быть, противошоковая аптечка тоже, однако пользоваться дефибриллятором должны врачи. В некоторых странах, действительно, дефибрилляторы находятся в общественных местах, аэропортах, но они стоят за стеклом, и открыть дверцу может только медицинский работник", - сказал он.

Беляков пояснил, что фибрилляция – это критическое состояние между жизнью и смертью. "В этот момент сердце бьется неправильно. Фибрилляция может быть крупноволновая или мелковолновая, и только при крупноволновой фибрилляции показано использовать дефибриллятор. Если мелковолновая – это расценивается как остановка сердца, там показан непрямой массаж сердца, дефибрилляция противопоказана. В этом случае обычный человек не сможет понять разницу, только если аппарат покажет, хотя он может не распознать особенностей конкретного человека", - отметил Беляков.

Напомним, дефибрилляторами также планируют оснастить медпункты в метро. Предполагается, что там будет работать средний медперсонал. Медики смогут приехать на любую станцию, где пассажирам потребуется помощь.

Наталья Савельева