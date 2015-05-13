Какой будет площадь перед Павелецким вокзалом

Фото: archsovet.msk.ru

На площади перед Павелецким вокзалом к 2020 году появится народный парк. В нескольких подземных уровнях расположится транспортно-пересадочный узел и торговый центр, сообщает пресс-служба Архсовета Москвы.

В самом торговом центре площадью порядка 26 тысяч квадратных метров проектируется вестибюль метро. В ТПУ также разместятся залы ожидания и объекты инфраструктуры, а также парковка на 1300 автомобилей. Под землей появятся переходы от вокзала до остановок общественного транспорта.

Фото: archsovet.msk.ru

Ранее на месте парка планировалось создание торгового центра с минимумом парковочных мест. Но было принято, что на данной территории появится исключительно место для жителей района, поскольку в Замоскворечье мало зеленых уголков.

Кроме того, по словам координатор компании "РВ-Метро" Сергея Разворотника, здесь разместятся те услуги, о которых просили сами жители. "Например, в этом районе не хватает недорогих продуктовых магазинов, нужны хозтовары, бытовые услуги, ремонтные мастерские…все эти вещи можно разместить вот в этой транзитной зоне", – сказал он.

Фото: archsovet.msk.ru

Народный парк займет два гектара территории. Главной особенностью парка станет озелененный ландшафт, который создаст шумозоляцию от оживленной дороги. Там появятся пешеходные и велосипедные дорожки, а также кустарники и цветники.

В новом парке откроют детскую площадку, спортивные дорожки, рекреационные зоны со скамейками и амфитеатром, поставят фонтаны.

Фото: archsovet.msk.ru

"Срок реализации проекта – 2016–2020 годы. При утверждении проекта планировки территории правительством Москвы планировалось завершить разработку рабочей документации в конце 2016 года. При этом в первую очередь будет реализована часть проекта, связанная непосредственно с Павелецкой площадью", – пояснил лавный архитектор компании "РВ-Метро" Алексей Вознесенский.

Напомним, проект планировки транспортно-пересадочного узла "Павелецкая" разработал НИиПИ Генплана Москвы по заказу ОАО "РВ-Метро".

Фото: archsovet.msk.ru

Котлован на площади Павелецкого вокзала остался от незаконченного в 2010 году строительства торгового центра. Инвестор планировал построить на участке многофункциональный торговый комплекс общей площадью 80 тысяч квадратных метров с подземной автостоянкой на 600 машин.

Возле Павелецкого вокзала построят ТПУ

В 2011 году по решению московских властей коммерческие площади сократились до 18 тысяч квадратных метров, а парковки увеличили до 1,23 тысячи мест. В 2013 году градостроительно-земельная комиссия приняла решение прекратить реализацию проекта в судебном порядке, так как инвестор "не был готов подписывать расторжение". Тогда площадку решили использовать под строительство ТПУ.

Ранее председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев сообщил, что судебный процесс с предыдущим инвестором продолжается, и новый аукцион смогут провести только после изъятия площадки. По его словам, конкурс на реконструкцию площади Павелецкого вокзала состоится в лучшем случае в 2016 году.