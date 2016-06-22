В Сокольниках пройдет праздник антикварной барахолки

Фото: facebook.com/events/Праздник антикварной барахолки в парке "Сокольники"

25-го июня Песочная аллея парка "Сокольники" превратится в рай для любителей старины и ретро. Здесь, неподалеку от аттракционов, состоится праздник антикварной барахолки.

Гостей ждут музыка и танцы послевоенной Москвы, показ мод и рассказ историка моды Асии Аладжановой, детская площадка с настоящими игрушками времен СССР, и, конечно, рынок старинных вещей. Посуда, игрушки, бижутерия, старинное серебро - все это будет выставлено на продажу. Также на Песочной аллее зазвучит джаз, а в 14:00 кавер-дуэт Екатерины и Евгения Гришаевых исполнит всеми любимые композиции из старых кинофильмов.