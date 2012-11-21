В парке "Сокольники" москвичи смогут протестировать экотовары

Фото: ИТАР-ТАСС

9 декабря в парке "Сокольники" пройдет народное тестирование экотоваров и услуг, сообщает интерактивная афиша 2do2go.ru.

"Попробуй эко" - событие журнала "Домашний ребенок". Каждый пришедший на мероприятие сможет задать вопросы экопроизводителям и специалистам в области детского здоровья, образования, красоты, творческого и физического развития, профессиональной фотосъемки, а также попробовать экотовары на вкус. Не только посмотреть полезные вещи в действии, но и примерить одежду для малышей и кормящих мам, протестировать рюкзачки-переноски и слинги, проверить экологичность натуральной косметики, средств для стирки и уборки дома.

И конечно же, вы сможете посетить бесплатные лекции для родителей и мастер-классы для детей.

Специальные гости "Попробуй эко" - метанцующие слингородители из клуба материнской культуры "Смородина" из Кирова.