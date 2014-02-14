Тюбинговая горка открылась в парке "Музеон"

Фото: Парк "Музеон"

Двадцатиметровая тюбинговая горка начала работать в парке искусств "Музеон". Для любителей скорости организуют снежный спуск прямо с крыши велокафе, который летом посещают столичные скейтеры и велосипедисты.

"Для удобства рядом со снежной горкой организована лестница для подъема наверх. Под самой горкой работает прокат ярких тюбингов в фирменных цветах парка", - отметили организаторы проекта.

С крыши велокафе открывается отличный вид на Москву-реку. Тюбинговая горка работает с 11.00 до 20.00. Стоимость проката тюбингов – 150 рублей за 30 минут.

При выдаче тюбингов необходимо оставить денежный залог в размере тысячи рублей или документ, удостоверяющий личность: водительские права, студенческий, пенсионное (паспорт в качестве залога не принимается).