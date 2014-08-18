На фестивале "Палитра жизни" выступят группы "ОдноНо" и Blues Cousins

Группа "ОдноНо". Фото: odnono.ru

24 августа в парке "Фили" пройдет фестиваль творчества "Палитра жизни", на котором организуют культурные, спортивные, обучающие и творческие мероприятия по различным тематикам.

Каждый из тематических модулей будет раскрашен в свой цвет. Так, оранжевый цвет – это отделение спорта, желтый - модуль здоровья и экологии, в зеленом модуле будут проходить семинары и мини-тренинги по психологии и навыкам эффективной коммуникации: отношения детей и родителей, мужчин и женщин, ораторское искусство.

Голубым цветом обозначат модуль творчества и полета фантазии, а синим - патриотический. Фиолетовый модуль будет предназначен для любителей разных активностей, а в красном будут проходить концерты групп "ОдноНо", Blues Cousins и других.

В завершении фестиваля состоится танцевальная вечеринка.

Начало – в 14.00, вход свободный.