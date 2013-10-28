Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 октября 2013, 17:20

Культура

В Ильинском сквере установят памятник генералу Михаилу Скобелеву

Фото: ИТАР-ТАСС

В центре Москвы установят памятник народному герою России и Болгарии генералу Михаилу Скобелеву, сообщает пресс-служба префектуры ЦАО.

Монументальный конный памятник легендарному русскому военачальнику, выполненный скульптуром Александром Рукавишниковым, появится в Ильинском сквере.

Кроме того, в ходе рабочего визита мэр болгарского города Плевена передал Центральному музею Вооруженных сил России дарственную от имени Военно-исторического музея Плевена на бюст полководцу Михаилу Скобелеву.

Бюст Скобелеву займет место в экспозиции, посвященной истории русского оружия, открытие которой намечено на май 2014 года.

Скульптура была изготовлена болгарским художником Ангелом Спасовым в канун 170-летия со дня рождения генерала. Бюст является копией с оригинала, созданного еще при жизни русского военачальника.

Напомним, что памятник Михаилу Дмитриевичу Скобелеву, который присоединил к России земли Средней Азии и был героем войны с Турцией за освобождение славянских народов на Балканах, был открыт в Москве 7 июля 1912 года.

Ссылки по теме


Находился он на площади Тверской заставы, которая ранее называлась Скобелевская площадь. Однако его уничтожили после революции, в 1918 году.

Сайты по теме


памятники проекты военные культурное наследие Болгария

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика