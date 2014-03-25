Инициативы по охране памятников культуры будут обсуждать с жителями

Фото: ИТАР-ТАСС
Жители Москвы смогут принять участие в обсуждении общественных инициатив по охране памятников культуры и истории. Для этого на базе Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) создадут специальную дискуссионную площадку, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.
Кроме того, за обществом закрепили особняк в Гагаринском переулке, который находится в собственности города.
Как отметила председатель центрального совета ВООПИиК Галина Маланичева, у москвичей должна быть возможность высказаться по принимаемым градостроительным решениям. "Когда возникает много споров и когда принимается решение, хотелось бы создать такую площадку, где все эти разные мнения были бы учтены", - сказала она.
По словам руководителя столичного департамента культурного наследия Александра Кибовского, сейчас в центре Москвы практически не ведется новое строительство.
"Если вы посмотрите, фактически то, что еще строится, достраивается по старым контрактам, заключенным много лет назад, которые просто невозможно расторгнуть", - уточнил он.
Кибовский также считает, что важна консервация и приведение в порядок исторического центра города.
