Памятник герою войны 1812 года атаману Платову появится в Москве

Фото: ИТАР-ТАСС

Памятник одному из наиболее известных героев Отечественной войны 1812 года, атаману Всевеликого войска Донского генералу Матвею Платову, будет установлен в Краснокурсантском сквере на улице Красноказарменная на юго-востоке Москвы.

Установка этого монумента, как и памятника недавно скончавшейся певице Галине Вишневской возле Центра оперного пения на Остоженке, будет финансироваться за счет средств благотворительных фондов.

Как сообщили в Мосгордуме, власти Москвы выделят 40 миллионов рублей из городского бюджета на возведение памятника героям Первой мировой войны, который будет установлен на Поклонной горе к столетию начала первого глобального вооруженного конфликта. Данный монумент включен в адресную инвестиционную программу Москвы на 2013-2015 годы. Конкурс на лучший проект памятника героям Первой мировой завершится 1 августа 2013 года.