Весенний этап акции "Миллион деревьев" стартовал в столице, сообщает Агентство "Москва". Руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский дал старт акции в одном из дворов на севере города.

Во дворе дома по адресу: улица Полины Осипенко дом 18, корпус 2 будут высажены 10 лип, ель, береза и 100 кустов кизильника блестящего. В акции участвуют как представители власти, так и местные жители.

Акция "Миллион деревьев" пройдет с 17 апреля по 19 мая. За это время в столице озеленят почти 900 московских дворов. Во дворах и на территориях соцобъектов планируется высадить более 4,8 тысячи деревьев и более 165 тысяч кустарников. Всего будет озеленено 875 дворов и 310 школ, детских садов, больниц и других объектов. В основном будут высаживать липы, клены, рябины, березы и кустарники: спирею, кизильник, лапчатку и сирень.

Высаживать зеленые насаждения продолжат и осенью. В рамках программы "Лунка в лунку" деревья и кустарники будут укоренять в тех местах, где растения не прижились. Всего планируют высадить 2,8 тысячи деревьев и 22 тысячи кустарников.

