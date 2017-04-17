Фото: m24.ru/Игорь Иванко
Весенний этап акции "Миллион деревьев" стартовал в столице, сообщает Агентство "Москва". Руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский дал старт акции в одном из дворов на севере города.
Во дворе дома по адресу: улица Полины Осипенко дом 18, корпус 2 будут высажены 10 лип, ель, береза и 100 кустов кизильника блестящего. В акции участвуют как представители власти, так и местные жители.
Высаживать зеленые насаждения продолжат и осенью. В рамках программы "Лунка в лунку" деревья и кустарники будут укоренять в тех местах, где растения не прижились. Всего планируют высадить 2,8 тысячи деревьев и 22 тысячи кустарников.