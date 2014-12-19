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19 декабря 2014, 13:39

Михаил Лесин покидает пост председателя правления "Газпром-медиа"

отставки Газпром-медиа сми Михаил Лесин

"Вечер": Глава правления "Газпром-медиа" Лесин уходит в отставку

Михаил Лесин покинет пост председателя правления "Газпром-медиа". Он обратился с просьбой освободить его от должности председателя правления холдинга по семейным обстоятельствам, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Газпрома".

Этот вопрос будет рассмотрен на ближайшем совете директоров "Газпром-медиа". Лесину уже объявлена благодарность за проделанную работу.

Михаил Лесин возглавил "Газпром-медиа" 1 октября 2013 года, вернувшись в медиаиндустрию после продолжительного перерыва. После увольнения с поста советника президента в 2009 году он входил в советы директоров "Первого канала" и "Национальных кабельных сетей".

Под руководством Лесина "Газпром-медиа" приобрел медиахолдинг "Профмедиа" у группы "Интеррос" Владимир Потанина. Сделка была закрыта 20 февраля, ее стоимость составила 602 миллиона долларов. В результате к "Газпром медиа" перешли телеканалы "ТВ3", "2х2" и "Пятница!", радиостанции "Авторадио", "Energy", "Радио Romantika" и "Юмор FM", кинокомпания "Централ Партнершип"

Отметим, что основным кандидатом на пост Лесина является Дмитрий Чернышенко - бывший председатель оргкомитета Олимпийских игр в Сочи. Пресс-служба "Газпрома" сообщила, что на рассмотрение совета директоров ОАО "Газпром-медиа" кандидатура Чернышенко внесена.

По данным газеты "Ведомости", в этом году с Чернышенко уже обсуждали возможно стать первым заместителем Лесина, но в итоге стороны так и не договорились. В октябре Чернышенко возглавил инвестиционную компанию Volga Group, а позднее стал президентом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Чернышенко долго работал в рекламном бизнесе и, как утверждают издание, ссылаясь на его знакомых, хотел вернуться после Олимпиады на медийный рынок.

"Газпром-медиа" - крупнейший российский медиахолдинг, созданный в 1998 году. В него входят, в том числе, телеканалы НТВ, ТНТ и "Пятница", радиостанции "Эхо Москвы", "Авторадио", "Сити-FM", издательский дом "Семь дней", интернет-портал Rutube, компании, занимающиеся кинопроизводством.

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