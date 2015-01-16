Глава УВД по Западному округу Владимир Рожков отправлен в отставку

Фото: M24.ru/Евгения Смолянская

Руководитель УВД Западного округа Москвы Владимир Рожков отправлен в отставку указом президента России, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного главка МВД.

Кроме того, с должности сняли его первого заместителя Александра Кузина. О том, кто будет руководить окружным управлением полиции, пока нет.

Прошение об отставке руководитель управления подал еще в декабре 2014 года.

По сообщениям СМИ, ранее офицера задержали по подозрению в получении взятки - якобы он с подчиненными вымогал у руководства крупного магазина несколько миллионов рублей.

Отставке Владимира Рожкова предшествовали несколько скандалов, связанных с сотрудниками УВД по ЗАО. Последний из них произошел в августе 2014 года, когда работники правоохранительных органов устроили дебош после контрольной закупки интим-услуг в борделе на Большой Дорогомиловской улице.

Полицейских задержали сотрудники собственной безопасности. Произошедшее запечатлели на скрытую видеокамеру.

Владимир Рожков начал свою карьеру с должности рядового сотрудника. В 1981 году он начал работать в ОВД Воловского райисполкома Липецкой области. С 1981 по 2008 год он прошел путь от участкового инспекции по делам несовершеннолетних до начальника криминальной милиции.

С 2008 по 2011 год руководил ОВД по Долгоруковскому району Липецкой области, с февраля 2011 года Рожков - начальник ОВД по городу Елец, а с июля 2011 года - начальник УМВД России по Новороссийску.

8 февраля 2013 года был назначен на должность начальника УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве.