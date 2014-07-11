Столичная полиция опровергла сведения о штрафах для подающих милостыню

Фото: ИТАР-ТАСС

В столичной полиции опровергли сообщение о введении штрафов для тех, кто подает милостыню в Москве, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее некоторые СМИ сообщали о том, что сотрудник московского управления МВД в интервью радиостанции не исключил, что тех, кто подает милостыню, могут начать штрафовать.

В МВД отметили, что на рассмотрение в Мосгордуму действительно был внесен пакет поправок в КоАП, но он предполагает только увеличение штрафов за попрошайничество до 5 тысяч рублей.

"Законопроектом, направленным в Мосгордуму, предложений по привлечению к ответственности лиц, которые подают милостыню, не предусмотрено и даже не рассматривается", - добавили в полиции.