В Музее Москвы появится экспозиция, посвященная истории города

"Интервью": Алина Сапрыкина рассказала об открытии музея Гиляровского

В 2017 году в Музее Москвы появится постоянная экспозиция, посвященная истории города. Ее открытие будет приурочено к 870-летию столицы, сообщила в интервью телеканалу "Москва 24" директор Музея Алина Сапрыкина.

"Мы уже работаем с нашими коллекциями на предмет выбора материала для этой постоянной экспозиции", - рассказала Сапрыкина. Кроме того, она добавила, что 27 ноября в Музее Москвы откроется выставка, посвященная советскому детству в 60-80-х годах.

Алина Сапрыкина также отметила, что благодаря опросу, проведенному в "Манеже", сотрудники музея смогут составить интересную для горожан концепцию развития. "Мы опросили всех, кого могли, и сейчас как раз анализируем данные. Планируем сделать небольшой фильм. Он будет посвящен тому, каким видят музей города разные горожане: это и чиновники, и представители разных городских сообществ, а также художники, архитекторы, городские активисты и краеведы", - пояснила Сапрыкина.

Она уточнила, что горожан спрашивали о том, что обязательно должно быть в современном музее, чтобы в нем хотелось провести 2-3 часа.

Ранее M24.ru сообщало, что в 2015 году у Музея Москвы откроется новый филиал в Столешниковом переулке - Музей Владимира Гиляровского. К началу года в здании закончится ремонт и прокладка коммуникаций, которую не могли завершить несколько лет. Помимо постоянной экспозиции, посвященной творчеству писателя, там будут проходить исторические выставки, рассказала директор Музея Москвы Алина Сапрыкина.

Новый филиал появится на одном из этажей трехэтажного дома в Столешниковом переулке. "Центр Гиляровского будет частью структуры музейного объединения Музей Москвы. Мы хотим открыть его в 2015 году, так как Гиляровскому в следующем году исполняется 160 лет", ― сказала Сапрыкина.

Она отметила, что уже прорабатывается план выставок для Центра Гиляровского. Постоянная экспозиция, посвященная творчеству писателя, будет интерактивной. "Это может быть сочетание плоскостного материала (стендов, фотографий, плакатов и так далее) с проекцией или другие приемы", ― сказала Сапрыкина.

Напомним, первая попытка открыть музей Гиляровского в Столешниковом переулке была предпринята в 2005 году, в канун 150-летия московского бытописателя. Под музей планировалось отдать квартиру площадью 430 метров на третьем этаже, где Гиляровский прожил 49 лет ― с 1887 по 1935 год. Здесь он написал книгу "Москва и москвичи" и другие очерки. Однако открытие музея не состоялось из-за технических проблем, после чего дата предполагаемого открытия переносилась несколько раз.