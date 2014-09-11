Москвичи выступили за единый внешний вид заборов вокруг строек

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Жители Москвы высказались за единый внешний вид заборов вокруг стройплощадок, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики со ссылкой на итоги опроса в приложении "Активный гражданин".
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Напомним, 20 августа сервис "Активный гражданин" запустил опрос, посвященный внешнему виду ограждений вокруг строительных объектов. Москвичей спросили о том, стоит ли стандартизировать требования к заборам.
Всего в рамках опроса было собрано почти 467 тысяч ответов. 18,56% респондентов проголосовали за обязательное размещение на заборах информации о строящемся объекте, 15,61% посчитали, что единым должен быть тип или материал ограждения, 14,52% высказались за высоту ограждения.
13,68% опрошенных отметили, что на всех заборах нужно установить сигнальные светодиодные фонари, 13,56% хотят видеть оргаждения одного цвета, 11,81% считают, что нужно стандартизировать все параметры, 10,34% -за единый тип настила тротуаров.
По мнению 1,12% респондентов, ничего стандартизировать не нужно.
Отметим, что в числе последних опросов в "Активном гражданине" - нужно ли вводить правила работы сотрудников МФЦ и чего не хватает столичным кинотеатрам. Кроме того, в приложении "Активный гражданин" стали появляться объявления о поиске пропавших людей от поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".
История вопроса"Активный гражданин" - сервис проведения электронных референдумов. Приложение было разработано по поручению Сергея Собянина. Каждую неделю мэр и правительство столицы предлагают для обсуждения важные для города вопросы. За участие в опросах участникам начисляются баллы. Набрав 1000 баллов, пользователи получают статус "Активный гражданин" и возможность купить разнообразные вознаграждения в магазине бонусов. Баллами можно оплатить велопрокат, парковочные часы, билеты в кино, театры, музеи или полезные мелочи.
В опросах сервиса "Активный гражданин" можно поучаствовать на сайте, в мобильном приложении и в МФЦ.
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