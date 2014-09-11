Москвичи выступили за единый внешний вид заборов вокруг строек

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Жители Москвы высказались за единый внешний вид заборов вокруг стройплощадок, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики со ссылкой на итоги опроса в приложении "Активный гражданин".

Напомним, 20 августа сервис "Активный гражданин" запустил опрос, посвященный внешнему виду ограждений вокруг строительных объектов. Москвичей спросили о том, стоит ли стандартизировать требования к заборам.

Всего в рамках опроса было собрано почти 467 тысяч ответов. 18,56% респондентов проголосовали за обязательное размещение на заборах информации о строящемся объекте, 15,61% посчитали, что единым должен быть тип или материал ограждения, 14,52% высказались за высоту ограждения.

13,68% опрошенных отметили, что на всех заборах нужно установить сигнальные светодиодные фонари, 13,56% хотят видеть оргаждения одного цвета, 11,81% считают, что нужно стандартизировать все параметры, 10,34% -за единый тип настила тротуаров.

По мнению 1,12% респондентов, ничего стандартизировать не нужно.

Отметим, что в числе последних опросов в "Активном гражданине" - нужно ли вводить правила работы сотрудников МФЦ и чего не хватает столичным кинотеатрам. Кроме того, в приложении "Активный гражданин" стали появляться объявления о поиске пропавших людей от поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".