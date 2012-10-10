ВЦИОМ: Россияне готовы приравнять пьяных водителей к убийцам

Фото: ИТАР-ТАСС

Серия аварий с участием пьяных водителей получила широкий общественный резонанс и обеспечила поддержку инициатив по ужесточению наказания за пьянство за рулем.

Наибольшее одобрение получила идея приравнять управление авто в нетрезвом виде, приведшее к гибели человека, к умышленному убийству. Таковы данные социологического опроса ВЦИОМ.

85% россиян считает, что управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее гибель человека, должно приравниваться к умышленному убийству и караться максимальным сроком лишения свободы от 7 до 15 лет. При этом введение более жесткого варианта ответственности в этом случае, то есть пожизненное заключение, респонденты восприняли более критично (63%).

Высокий уровень поддержки получила идея ввести наказание за систематическое нарушение правил – за высказались 76% опрошенных. В меньшей степени поддержали россияне запрет на примирение сторон после ДТП со смертельным исходом во избежание подкупа родственников погибших со стороны виновника аварии (72%).

За привлечение к уголовной ответственности пьяных водителей, даже если они не совершили ДТП, а просто были задержаны полицейскими, проголосовали 70% респондентов. Несколько меньше сторонников оказалось у предложений конфисковать автомобиль, в случае если человек второй раз задержан пьяным за рулем - 64%.

В свою очередь, водители с меньшим энтузиазмом восприняли ряд указанных выше инициатив. Так, идею запрета примирения сторон после ДТП с участием нетрезвого водителя одобрили 67% водителей.

Аналогичная ситуация с предложениями привлекать к уголовной ответственности пьяных водителей, задержанных сотрудниками ГИБДД (73% "пешеходов" против 65% водителей), конфисковать автомобиль, в случае если человек задержан пьяным за рулем повторно (64% против 59% соответственно), предусмотреть пожизненный тюремный срок для водителей, убивших в результате аварии людей (63% против 59% соответственно).

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проводился 6-7 октября. Опрошены 1 тысяча 600 человек в 138 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.