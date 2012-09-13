В Москве может пройти альтернативный оппозиции "Марш миллиардов"

Фото: ИТАР-ТАСС

Активисты Евразийского союза молодежи намерены провести 15 сентября "Марш миллиардов". Они планируют выйти навстречу участникам "Марша миллионов", чтобы убедить оппозиционеров в неправоте.

"Мы пойдем от Сретенского бульвара к Пушкинской площади навстречу участникам "Марша миллионов". Попытаемся засвидетельствовать их неправоту, а может, и переубедить. Задержаний мы не боимся, наверняка нас будут задерживать. Но иначе в том же месте, что и оппозиции, нам бы акцию не согласовали", - заявил руководитель Евразийского союза Павел Канищев.

Как сообщает "Интерфакс", Канищев подчеркнул, что участники акции не хотят насилия. "Мы уже выходили на подобные прогулки с писателями в мае месяце, оппозиционеры тогда вели себя агрессивно, а мы - нет. Если по отношению к нам не будет агрессии, то и мы ее проявлять не будем, мы же не экстремисты", - отметил глава организации.

Однако в мэрии Москвы заявляют, что акция является несанкционированной и будет пресечена. "К нам с такого рода заявками никто не обращался", - подчеркнул первый замглавы столичного департамента региональной безопасности Василий Олейник. "В случае проведения несанкционированной акции будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством", - подчеркнул сотрудник департамента.

Евразийский союз молодежи является одной из структур международного Евразийского движения, которое возглавляет Александр Дугин. Глава движения позиционирует себя в качестве государственника и патриота.