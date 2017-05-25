Гитарист The Rolling Stones перенес сложную операцию на легком

Фото: AP/Victoria Will/Invision

Гитарист группы The Rolling Stones Ронни Вуд перенес операцию на поврежденном легком. Об этом сообщает Reuters.



Сейчас 69-летний музыкант чувствует себя хорошо. Врачи утверждают, что дополнительное лечение Вуду не потребуется.

Музыкант поблагодарил доктора, который провел операцию. По его словам, благодаря современному медицинскому обслуживанию удалось определить проблему с легким на ранних стадиях.

Представитель музыканта заверил, что произошедшее никак не повлияет на грядущий европейский тур The Rolling Stones, и первый концерт состоится в Гамбурге в уже сентябре.