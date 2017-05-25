Форма поиска по сайту

25 мая 2017, 13:41

Происшествия

Гитарист The Rolling Stones перенес сложную операцию на легком

Фото: AP/Victoria Will/Invision

Гитарист группы The Rolling Stones Ронни Вуд перенес операцию на поврежденном легком. Об этом сообщает Reuters.

Сейчас 69-летний музыкант чувствует себя хорошо. Врачи утверждают, что дополнительное лечение Вуду не потребуется.

Музыкант поблагодарил доктора, который провел операцию. По его словам, благодаря современному медицинскому обслуживанию удалось определить проблему с легким на ранних стадиях.

Представитель музыканта заверил, что произошедшее никак не повлияет на грядущий европейский тур The Rolling Stones, и первый концерт состоится в Гамбурге в уже сентябре.

Группа The Rolling Stones, образованная 54 года назад, считается одним из самых успешных коллективов за всю историю рок-музыки. 21 композиция группы в разное время входила в первую десятку хит-парадов Великобритании, причем восемь из них поднимались на самую вершину.
операция The Rolling Stones Ронни Вуд новости культурного мира

