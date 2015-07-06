Робот-гуманоид сыграл главную роль в берлинской "Комише-опер"

Фото: komische-oper-berlin.de

В эти дни в берлинской "Комише-опер" проходит спектакль "Моя квадратная леди" ("My square lady") - вариация мюзикла "Моя прекрасная леди", специально для которого научно-исследовательской лабораторией Neurorobotics университета прикладных наук Берлина был создан робот, получивший имя Мион (Myon).

Группа Gob Squad создала оперу, в основе которой множество вопросов, которые ставятся в одной из самых известных Бернарда Шоу пьес "Пигмалион", однако немцы пошли дальше, и вместо главной героини цветочницы Элизы рискнули ввести персонаж экстраординарный.

Что же делает человека человеком? Можно ли превратить робота в живое эмоциональное существо? Ответами на эти вопросы занимается Gob Squad.

Автономный робот-гуманоид Мион наделен способностью реагировать на чужие музыкальные фразы без вмешательства человека. Ученые работали два года над тем, чтобы робот смог автономно функционировать на сцене. Он исследует пространство Комише-опер шаг за шагом, пытаясь понять, как люди создают музыку.

Подготовка к премьере шла 18 месяцев. В ней оказались задействованы все отделы "Комише-опер".