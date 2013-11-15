Форма поиска по сайту

15 ноября 2013, 11:43

Происшествия

Неизвестные похитили из отделения почты в Москве 290 тысяч рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

Вооруженное ограбление почты совершено в пятницу утром на юго-западе Москвы. Общая сумма похищенного составила 290 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Согласно сообщению, примерно в 10.20 в отделение почты на улице генерала Тюленева вошел вооруженный мужчина и, угрожая оружием, похитил из кассы деньги, после чего скрылся на поджидавшем его автомобиле марки "ВАЗ".

В результате нападения никто не пострадал. "Почта России" оказывает содействие следователям в поиске и поимке преступников.

Для поимки злоумышленника в городе введен план "Перехват". На месте происшествия работает оперативная группа.

