В "Метрополисе" закрывается магазин детской одежды Catimini

Фото: facebook.com/catimini.fashion

Известный магазин детской одежды Catimini закрывает свой салон в ТЦ "Метрополис" и объявляет распродажу всего ассортимента.

Акция по тотальной распродаже вещей продлится до 30 апреля, сообщается на официальном сайте "Метрополиса".

Магазин Catimini будет распродавать одежду из коллекций текущего и прошлых сезонов. Скидки достигнут отметки в 90 процентов.



Компания занимается продажей детской одежды и обуви. Вещи, представленные в магазине, рассчитаны на детей от 0 до 14 лет.