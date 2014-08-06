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Следствие

06 августа 2014, 13:57

В банке "Славия" проходят обыски по делу о хищении 180 млн рублей

обыски банки следствие мошенничества НДС

Фото: ИТАР-ТАСС

Следственный комитет проводит обыск в банке "Славия" по делу о хищении 180 миллионов рублей путем незаконного возмещения НДС, передает пресс-служба СКР.

По версии ведомства, деньги из бюджета похитила компания "Инвесткапстрой" - неустановленные пока подозреваемые обманом получили возмещение налога на добавленную стоимость.

Фигуранты дела выводили cредства через фирмы-"однодневки" за рубеж на счета офшорных компаний или направляли их транзитом в "Мастер-банк", где деньги обналичивались. При этом оперативники установили, что к схеме причастны работники и руководители "Славии".

Данные о причастности кредитного учреждения, полученные СКР, послужили поводом для обыска, разрешение на него выдал Басманный суд. В самом банке не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

Добавим, что в настоящее время в Москве расследуется дело о крупном мошенничестве, связанном с возмещением НДС. По данным следствия, с февраля 2009 по декабрь 2010 года участники ОПГ похитили из бюджета более 5 миллиардов рублей под видом возмещения НДС.

Эти средства были выплачены 11 подконтрольным фиктивным компаниям в связи с тем, что фирмы якобы не реализовали в налоговый период приобретенные товары народного потребления, которые в реальности не существовали - из бюджета возмещалась разница между уплаченным и выставленным налогом.

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