Мех, подошва, каблучок: выбираем теплую и удобную обувь на зиму

Календарная зима не за горами, и столбик термометра ежедневно напоминает о том, что пора утепляться. Если вы до сих пор не приобулись к предстоящим холодам, то сейчас самое время подумать о покупке зимней обуви: первый снег уже выпал в столице. Как выбрать обувь на зиму, чтобы потом не мерзнуть, разбиралось сетевое издание М24.ru.

Все мы с детства знаем о том, что ноги нужно держать в тепле. Речь идет не только о банальном комфорте, но и о сохранении здоровья. Согласитесь, гораздо приятнее провести зимней уикенд с друзьями на природе, чем с лекарствами в постели. Чтобы избежать второго варианта, ответственно отнеситесь к выбору обуви. Сначала определитесь, что вы ищете: классику или спорт - и будете ли вы носить ее только по городским дорогам или планируете "вылазки" на природу. На что стоит обратить внимание в первую очередь?

Материал

Учитывая климат столицы (сегодня на улице сугробы, а завтра уже вовсю журчат ручьи), самым оптимальным вариантом будет покупка обуви из натуральной кожи. Она не пропускает влагу, поэтому можете быть уверенными, что ваши ноги не промокнут. С другой стороны, кожа великолепно удерживает тепло. Еще одним аргументом в пользу такой покупки является то, что обувь из натуральной кожи идеально принимает форму ноги, поэтому в ней будет удобно. Конечно, такая обувь стоит на порядок выше своих "ненатуральных" конкурентов, но она и долговечнее. И потратившись один раз, вы будете согреты несколько сезонов (конечно, если вам не захочется побаловать себя новой, более модной парой).

Другой распространенный вариант на зиму - обувь из замши. Помимо внешней привлекательности она, также как и обувь из кожи, может быть теплой и комфортной, но, к сожалению, менее практична. Замше вредит влага, да и оттереть грязь с замшевых ботинок и сапог значительно сложнее. Покупая такую обувь, нужно потратиться еще на кучу средств по уходу, если вы хотите, чтобы она не потеряла свой лоск за неделю-другую (защита от влаги, очиститель пятен и подкрашивающие спреи должны стать вашими помощниками в уходе за обувью из замши).

В широком ассортименте на рынке представлена обувь из кожзама. Конечно, она будет дешевле (если только продавец не пытается выдать ее за натуральную), однако она проигрывает по всем показателям: не стоит ждать от нее тепла и сухости. Да и первоначальная экономия средств на деле может обернуться еще большими тратами: такая обувь недолговечна, и на морозе может просто потрескаться. Внимательно читайте инструкцию: добросовестный производитель может указать, при каких минусовых температурах эту носить обувь не стоит.

Как отличить натуральную кожу от заменителя Современная искусственная кожа очень похожа на натуральную. Однако существует ряд способов, которые все же могут помочь вам отличить кожаные сапоги от обуви из кожзаменителя. Проще всего проверить срезы: У натуральной кожи изнанка немного ворсиста и напоминает замшу, в то время как у кожзаменителя обычно тканевая основа. Еще один верный способ проверить кожу на натуральность – воспользоваться иголкой. В месте прокола натуральная кожа будет немного пружинить, в то время как на искусственной коже останется след в виде дырочки. Проверка по запаху, скорее всего, не сработает – сегодня кожзаменитель высокого качества благодаря отдушкам может иметь запах натуральной кожи. Зато кожзам прохладный на ощупь, в то время как приложив руку к обуви из натуральной кожи, вы почувствуете тепло.

Также сейчас очень популярна обувь из нубука. Это мелковорсистая кожа, в процессе выделки подвергающаяся хромовому дублению и шлифовке лицевой поверхности мелкоабразивными материалами, например, песком. За такой обувью нужен тщательный уход:

Новую пару из нубука следует обработать краской-аэрозолью с водоотталкивающим эффектом. Она также будет поддерживать первоначальный цвет вашей обуви и защитит обувь от промокания, грязи, пятен и пыли.

Белые разводы на нубуковой обуви можно устранить увлажненной губкой.

Нубуковую обувь можно очищать лишь в сухом состоянии. Для удаления пыли и грязи нужно использовать особые щетки.

Обувь из нубука нельзя хранить в полиэтиленовых пакетах.

Существует несколько разновидностей нубука: натуральный, искусственный и нубук-ойл. Натуральный нубук изготовляется из натуральной кожи. Имеет на лицевой поверхности слабый ворс, который придает коже хороший внешний вид — она становится бархатистой. Нубук из натуральной кожи имеет хорошую воздухопроницаемость. К недостаткам относят низкую износоустойчивость и необходимость тщательного ухода за изделиями.

Существует и нубук из искусственной кожи, он намного дешевле натурального. Это многослойный полимерный материал, который имеет бархатистую структуру и схож по внешнему виду с натуральным нубуком. Синтетический нубук в отличие от натурального не впитывает воду и обладает более высокой износоустойчивостью.

Нубук-ойл — это нубук, который в процессе производства защитили от влаги. Натуральный нубук мягкий и на ощупь бархатистый, а Нубук-ойл на ощупь влажноватый и тяжелее обычного, он также более износостойкий и неприхотливый.

Утеплитель

Сторонникам всего натурального в качестве утеплителя предлагают натуральный мех или шерсть. Также выпускают обувь на искусственном меху, войлоке и других синтетических утеплителях.

В качестве натурального используют чаще всего особым способом выделанный овчинный мех – цигейку или мутон. С такой подкладкой ноги будут в тепле, но при этом будут дышать. Синтетический мех, конечно, такими свойствами не наделен. Но сегодня многие производители применяют технологию "комбинированного меха": мех на голенище – искусственный, а на ступне – натуральный. Также модницам известна модель "европейка" (голенище на тканевой подкладке, на ступне – натуральный мех): сапог облегает ногу по голенищу, не делая его слишком объемным. Подобные техники пошива имеют свои преимущества, однако для холодной погоды все же лучше запастись высокой обувью на натуральном меху по всей высоте сапога.

Помимо натурального меха производители предлагают ряд синтетических утеплителей. В частности, Thinsulate ("Тинсулейт") позиционируют как тонкий, теплый, легкий и долговечный. В среднем утеплитель "Тинсулейт" в 1,5 раза теплее пуха и почти в 2 раза теплее других синтетических утеплителей при сравнении слоев одинаковой толщины. Первоначально разработка велась для утепления костюмов и обуви астронавтов. Успешно решив эту задачу, материал стал применяться для производства всех видов одежды, обуви, перчаток, головных уборов и других аксессуаров.

На данный момент это один из лучших синтетических утеплителей: легкий, водонепроницаемый, прочный. По теплозащитным свойствам ботинки на "Тинсулейте" можно поставить в один ряд с ботинками на подкладке из натурального меха. Производители обещают, что в обуви с таким утеплителем вы не замерзнете даже при минус 30. Сапоги на "Тинсулейте" рекомендуют как для активных прогулок, так и для пассивного времяпрепровождения на улице, то есть ребенок, лежащий в коляске, тоже не замерзнет.

Ряд крупнейших мировых производителей обуви используют утеплитель Thinsulate при производстве действительно теплой обуви для холодного климата: La Sportiva, La Crosse, Wolverine, Chippewa, Rocky Shoes & Boots, Georgia Sport, Trail, Mason Shoe, Hodgman. В России обувь с Thinsulate представляют, главным образом, компании, поставляющие и производящие спортивную обувь и профессиональную.

Термоизолирующий материал представляет собой уникальное сочетание теплозащитных и вентилирующих свойств – надежно сохраняя тепло, он позволяет беспрепятственно испаряться лишней влаге.

Другой вид утеплителя - мембрана, тонкая фторопластовая пленка, пропускающая влагу только в одном направлении – наружу. Она имеет огромное количество отверстий на единицу площади. Отверстия отличаются очень маленьким размером, поэтому молекулы воды в виде пара, сквозь них проходят, а вот капли (за счет того, что они больше молекул во много раз) - нет.

Виды мембранных материалов: гортекс, симпатекс, рикотекс и т.д., все они имеют разную структуру (к примеру, симпатекс – это мембрана без пор, влага проводится за счет особых химических связей) и работают по одному и тому же принципу.

Обувь на мембране предназначена для температур до -10, при более низких температурах она обмерзает. Для холодной зимы существует вариант мембрана + овечья шерсть, он выдерживает температуру до -30.

Подошва

Выбирая зимнюю обувь, стоит уделить особое внимание подошве. Обратите внимание на материал, из которого она сделана (резина, полиуретан и поливинилхлорид водонепроницаемы и достаточно износостойки), а также на толщину. Обычно толщина подошвы должна быть не менее 1 сантиметра, иначе она будет промерзать и вряд ли защитит вас в морозную погоду.

Важен и рельеф подошвы. Чем больше на ней выпуклостей, углублений и выдавленных рисунков, тем проще будет устоять в гололед. Если вы обратите внимание на профессиональную спортивную зимнюю обувь, вы заметите, что рельефная подошва с индивидуальным рисунком – отличительный знак любого известного производителя.

Любительницам покрасоваться на каблуках даже зимой советуем присмотреться к ним повнимательнее: каблук должен быть перпендикулярен земле, тогда масса вашего тела равномерно распределится на всю стопу, и каблук не сотрется. Каблук должен быть устойчивым и надежным и ни в коем случае не может быть пластмассовым. Устройте сапожкам маленькую проверку: поставьте обувь на плоскую поверхность и надавите на подъем. Если каблук "отъезжает" назад, не покупайте сапоги, иначе вы не оберетесь проблем со скольжением и падениями. Для ходьбы по снегу не стоит покупать сапоги с тонким каблуком, такие каблуки, увязнув в снегу, могут сломаться. Лучше выбрать более широкий и устойчивый каблук или танкетку.

Не покупайте как слишком большую, так и тесную зимнюю обувь. В обоих случаях она не будет должным образом выполнять свои греющие функции. Оптимально, если выбранная пара будет больше лишь на полразмера. Помните, что нога отекает не только летом, но и зимой, например, после тяжелого рабочего дня. К тому же нужно учитывать, что зимой вы скорее всего захотите надеть носки. Кроме того, не нужно рассчитывать на то, что обувь разносится или растянется. Пока это произойдет, вы успеете заработать неприятности с ногами, да и обувь порядком портится, если выбрана не размеру. Во время примерки проследите, чтобы пальцы ваших ног могли двигаться. В противном случае ноги будут отекать и болеть, да и попросту мерзнуть.

Оксана Загребнева