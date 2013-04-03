Форма поиска по сайту

03 апреля 2013, 16:56

Общество

Общежитие МГИМО построят на западе Москвы

Фото: ИТАР-ТАСС

Общежитие Московского государственного института международных отношений появится на западе города. В настоящее время объявлен конкурс на поиск разработчика проектной документации по строительству общежития.

Победитель конкурса должен будет построить высотное здание переменной этажности (13 и 18 этажей) на участке площадью 1,83 гектара, вблизи существующей застройки МГИМО.

В 13-этажной части расположатся комнаты для аспирантов, а в 18-этажной части – для студентов. Также победитель конкурса должен будет спроектировать комнаты для маломобильных групп населения.

В общежитии, помимо комнат, разместится тренажерный зал, пункт общественного питания, прачечная, пространства для самоподготовки и другие помещения.

Общежитие рассчитано на 1,9 тысяч студентов.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 157, 17 миллионов рублей, говорится на портале госзакупок.

