Общежитие МГИМО построят на западе Москвы

Фото: ИТАР-ТАСС

Общежитие Московского государственного института международных отношений появится на западе города. В настоящее время объявлен конкурс на поиск разработчика проектной документации по строительству общежития.

Победитель конкурса должен будет построить высотное здание переменной этажности (13 и 18 этажей) на участке площадью 1,83 гектара, вблизи существующей застройки МГИМО.

В 13-этажной части расположатся комнаты для аспирантов, а в 18-этажной части – для студентов. Также победитель конкурса должен будет спроектировать комнаты для маломобильных групп населения.

В общежитии, помимо комнат, разместится тренажерный зал, пункт общественного питания, прачечная, пространства для самоподготовки и другие помещения.

Общежитие рассчитано на 1,9 тысяч студентов.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 157, 17 миллионов рублей, говорится на портале госзакупок.