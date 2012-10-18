Правительство одобрило закон о запрете курения в общественных местах

Правительство одобрило антитабачный законопроект. Власти запретили курение в общественных местах, отменили рекламу сигарет и повысили налог на табак. Запреты вступают в силу с 1 января 2015 года

Правительство РФ одобрило законопроект о запрете курения в общественных местах. Он предусматривает поэтапное запрещение курения в госучреждениях, учреждениях образования и культуры, на общественном транспорте, включая территорию не менее 10 метров от входов на железнодорожные и автовокзалы, метро, аэропорты.

Также запрет на курение вводится в учреждениях общественного питания, на рабочих местах и в рабочих зонах, в помещениях общего пользования многоквартирных домов, на территориях пляжей, детских площадок, медучреждений, в поездах дальнего следования, на судах дальнего плавания, авиатранспорте, на рынках и торговых точках.

Кроме того, законопроектом предусматривается запрет рекламы табачных изделий, увеличение акцизов на табачную продукцию, установление минимальных розничных цен на нее, учет производства импорта и экспорта, оптовой и розничной торговли табачной продукцией, передает РИА Новости.

Вводятся ограничения и на продажу табачных изделий. Право продажи табачной продукции будет оставлено только за стационарными торговыми объектами площадью более 50 квадратных метров в городах и поселках и 25 квадратных метров в сельских населенных пунктах. Продажа табачных изделий несовершеннолетним законопроектом запрещается полностью.

Напомним, в минувший вторник глава правительства Дмитрий Медведев записал видеообращение, в котором заявил, что "нужно не только запретить курение в общественных местах и продажу сигарет на каждом углу, но и полностью запретить рекламу табака, а также повысить налоги на производителей сигарет до весомого уровня".

В 2008 году Россия ратифицировала рамочную конвенцию Всемирной организации здравоохранения по борьбе с табакокурением. Законопроект был разработан во исполнение взятых Россией международных обязательств по этой конвенции, а также в соответствии с ранее данным поручением президента Владимира Путина.

Представители табачной отрасли не против нового законопроекта, однако считают ряд его положений необоснованными. В частности, по их мнению, в результате запрета на продажи сигарет в ларьках и магазинах малой площади люди не станут меньше курить: напротив, потребители начнут покупать табачные изделия впрок, и если такой канал продаж перестанет существовать, то появится вероятность развития неуправляемой уличной торговли с рук.