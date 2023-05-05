Дивный мир за неделю: коты-клептоманы, модный таракан и попугай-разоблачитель

Каждый день в мире случаются миллионы интересных событий, которые проходят мимо из-за новостного хаоса. Мы решили исправить ситуацию. В еженедельной подборке Москва 24 делится самыми интересными и забавными новостями земного шара.

Хвостатые воры

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/Donna Hibbert

Коты-клептоманы из Великобритании наворовали у соседей имущества на 30 тысяч рублей. Теперь Донна Хиберт, хозяйка пушистых, пытается вернуть пострадавшим их же вещи, рассказал The Sun.

Среди украденных вещей женщина обнаружила дорогое белье и дизайнерскую обувь, а также кошелек (правда, пустой). По словам Хиберт, за годы воровства коты также приносили бейсболку, тапочки, эластичные бинты и даже ботинок. Обо всем этом женщина написала в своих соцсетях и предложила вернуть вещи хозяевам. Владелица котов также отдельно подчеркнула, что ей очень стыдно за своих питомцев.

Ворвался в Россию

Фото: youtube.com/Straż Graniczna

На границе с Польшей француз, желавший попасть в Россию, протаранил шлагбаум, сообщает РИА Новости. Известно, что сначала мужчину не пропустили через КПП, поскольку при себе у него не было необходимых документов, но затем он отъехал от пункта пропуска, развернулся и на скорости прорвался через шлагбаум.

Остановился француз только тогда, когда пограничники выставили на пути его машины полосу с шипами. Позднее мужчину задержали: поступок он объяснил тем, что хотел "устроить свою жизнь в России".

Французу выписали штраф и отправили обратно в Польшу.

Таракан на балу

Звездой одного из главных событий в сфере моды – бала Met Gala в Нью-Йорке – стал таракан. О дефиле насекомого по красной дорожке написал Independent.

Незваного гостя заметил фотограф Кевин Мазур – он же его и запечатлел: таракан прополз по ступенькам Метрополитен-музея рядом с камерами перед появлением певицы Рианны.

Кадры распространились в соцсетях, где пользователи тут же окрестили выход насекомого главным событием мероприятия. Правда, внимание к нему было приковано недолго: вскоре на него наступил один из гостей.





Ноги подлиннее

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/theresiafischer

Модель из Германии Терезия Фишер, будучи много лет недовольной своим ростом, удлинила ноги на 14 сантиметров, пишет The New York Post. Операция, лекарства и физиотерапия обошлись девушке в 161 тысячу долларов (более 12 миллионов рублей).

Известно, что всего девушка перенесла две операции: ей сделали имплантацию регулируемых телескопических стержней в голени. По словам Фишер, она решилась на это из-за издевательств окружающих. "Теперь я чувствую себя счастливой, я довольна своими ногами. Благодаря процедуре по удлинению ног я нашла себя, преодолела старые психологические травмы", – рассказала модель.

Правда, по данным СМИ, история вызвала возмущение среди множества врачей: они осудили операцию, посчитав ее ненужной с медицинской точки зрения.

Попугай-детектив

Во Вьетнаме попугай помог женщине узнать об измене мужа. Как пишет The Thaiger, в какой-то момент вьетнамка начала замечать странное поведение домработницы и мужа, но не хотела верить в возможность измены. Но подозрения подтвердил попугай.

Однажды в присутствии женщины он начал выкрикивать различные фразы сексуального характера. Тогда стало понятно, что птица запомнила слова, сказанные супругом во время встреч с помощницей по дому. Чтобы удостовериться, женщина установила в комнате помощницы скрытую камеру: в результате неверность подтвердилась и вьетнамка подала на развод.