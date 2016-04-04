Весь транспорт Москвы сделают удобным для маломобильных граждан

Фото: m24.ru

Весь общественный транспорт Москвы сделают комфортным для маломобильных граждан в рамках программы "Транспорт Москвы без границ". Об этом рассказал на заседании круглого стола в Мосгордуме замруководителя столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Пронин.

"В целях обеспечения комплексного подхода в решении задач, направленных на создание безбарьерной городской среды для маломобильных групп граждан, принято решение разработать и утвердить у мэра Москвы Сергея Собянина проект региональной программы города "Транспорт Москвы без границ", – цитирует его Агенство "Москва".

Программа "Транспорт Москвы без границ" охватит все объекты транспортного комплекса столицы, включая наземный пассажирский транспорт, метрополитен, железнодорожный транспорт, парковочное пространство.

По словам Пронина, разработку программы на каждом этапе будут контролировать представители общественных организаций инвалидов и эксперты. Члены экспертного совета уже получили техзадание программы.

Реализовать программу планируют до конца 2020 года.

В Москве проживает порядка 1,2 миллиона маломобильных граждан. Одним из ключевых направлений социальной поддержки и интеграции является создание безбарьерной городской среды. По сравнению с 2010 годом доля зданий, полностью или частично приспособленных для инвалидов выросла в 1,5 раза.