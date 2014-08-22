Вместо цветов учителям на 1 сентября родителей попросили помочь больным детям

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Московская учительница литературы предложила в Facebook вместо того, чтобы дарить учителям на 1 сентября цветы, перечислить деньги в благотворительные фонды. Инициативу поддержали почти 4 тысячи человек. Глава департамента соцзащиты Москвы Евгений Петросян полагает, что такие добрые инициативы должны поддерживаться родителями и детьми.

"Предлагаю устроить специальный первосентябрьский флешмоб с условным названием "Живые дети вместо мертвых цветов" или просто "Цветы жизни"! - написала учительница. - Суть игры проста. Пристойный букет цветов к первому сентября стоит не меньше тысячи в Москве (несколько дешевле в провинции). То есть, ученики даже такой маленькой школы, как наша, потратят на цветы в районе полумиллиона" (рублей - прим. ред.).

Она напомнила, что учителя уносят домой только десятую часть букетов, а остальное остается в учительских. Вместо покупки букетов преподаватель предложила перевести эти деньги "не на мертвые срезанные цветы, а на живых детей". Им можно сделать операцию на сердце, купить инвалидную коляску или хотя бы маленьких игрушек для "Коробок храбрости", которые помогут маленьким детям пережить тяжелые процедуры в онкологических центрах.

Деньги она предложила перевести в фонд помощи хосписам "Вера", фонд "Детские сердца", который собирает средства на операции на сердце для детей, фонд "Кислород" (помогает больным с муковисцидозом - тяжелой болезнью легких) или Российскую детскую клиническую больницу, где лечатся дети с онкологическими и гематологическими заболеваниями. Она отметила, что ее класс поступает так уже на протяжении многих лет.

Одна из ее учениц Анна Булгакова предложила 1 сентября подарить учителям нарисованные букеты. "Мы повесим их в классе на стену - это будет и красиво и наглядно, - написала она в Facebook. - Каждый рисунок - благодарность учителю за его работу - и символ участия каждого в большом хорошем деле". Она пообещала рассказать о флешмобе директору своей школы.

"Это замечательная инициатива, - сказали M24.ru в фонде помощи хосписам "Вера". – Особенно, когда она исходит от учителя. Это можно только приветствовать и поддерживать. Детей с раннего возраста надо приучать к тому, что есть слабые люди, нуждающиеся в помощи. Чтобы это вошло в добрую привычку, чтобы такая помощь потом исходила совершенно естественным образом от самого ребенка. Классная история".

Там отметили, что пока детский хоспис в Москве только создается, и больные дети находятся дома, но это не значит, что им не нужна поддержка. "Детям необходимо специальное питание, специальные кресла, которые дадут возможность не лежать в четырех стенах всю их маленькую жизнь, а выезжать гулять", - рассказали в фонде.

Отметим, что здание для детского хосписа на Долгоруковской улице, 30, мэр Москвы Сергей Собянин передал в июле 2013 года. Его передали в безвозмездное пользование на 49 лет благотворительному фонду "Подари Веру".

"Любая добрая инициатива нами поддерживается, - рассказал M24.ru руководитель департамента социальной защиты Владимир Петросян. - Если дети хотят это сделать, кто им может запретить? Мы должны вырабатывать в них добрые чувства: внимательность, заботливость. Если инициатива будет поддержана родителями и самими детьми – ради Бога".

Директор фонда "Детские сердца" Екатерина Бермант считает, что это был бы хороший воспитательный момент и возможность поговорить сразу о многом: о том, что существуют болезни, инвалидность.

"Но предполагаю, что флеш-моб провести не удастся, - заметила она. - Во-первых, потому что до 1 сентября сложно будет поговорить об этом с учителями и родителями. А, во-вторых, взрослые вряд ли захотят портить детям праздник. Для этого нужна специфическая подготовка, которая должна проводиться в мае. В этом году мы уже вряд ли успеем".

Глава фонда "Кислород" Майя Сонина назвала эту акцию ступенью к построению гражданского общества в России. "Фонды конечно организуют мероприятия, ярмарки, концерты с привлечением медиа-персон, но очень важно, чтобы в благотворительной сфере появлялись и такие гражданские проекты", - добавила она.

Отметим, что сейчас во всем мире проходит благотворительный флеш-моб в поддержку людей с диагнозом боковой амитрофический склероз. По условиям акции, человек обливает себя ледяной водой, жертвует 10 долларов службе помощи больным и бросает вызов трем знаменитостям или своим знакомым. Все это снимается на камеру и выкладывается в социальные сети. Те, кому бросили вызов могут не обливаться, но должны заплатить 100 долларов.

Флеш-моб стартовал в США несколько месяцев назад. В нем уже поучаствовали Билл Гейтс, Этель Кеннеди, Кэтти Перри и Джастин Тимберлейк. Барак Обама вместо обливания заплатил 100 долларов.

Евгения Гусева